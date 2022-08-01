Dolar 17,95 liradan, euro ise 18,3380 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 17,9480 liradan alınan dolar 17,95 liradan, 18,3360 liradan alınan euro ise 18,3380 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,92 liradan, euro ise 18,25 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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Son Dakika › Ekonomi › Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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