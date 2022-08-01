Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada döviz fiyatları

01.08.2022 09:00
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 17,95 liradan, euro ise 18,3380 liradan haftaya başladı.

Dolar 17,95 liradan, euro ise 18,3380 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 17,9480 liradan alınan dolar 17,95 liradan, 18,3360 liradan alınan euro ise 18,3380 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,92 liradan, euro ise 18,25 liradan satılmıştı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika

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