Merkez Bankası'nın eylül ayında başladığı seri faiz indirimleri sonrası TL sert bir şekilde değer kaybetti.
Naci Ağbal'ın yerine göreve getirilen Şahap Kavcıoğlu yönetimindeki Merkez Bankası, ilk faiz indirimi kararını 23 Eylül 2021 tarihinde verdi. Bu tarihte politika faizinde 100 baz puanlık indirim yapan Merkez, faizi yüzde 19'dan yüzde 18'e çekti. Bu tarihte dolar 8,60-8,80 seviyesinde bulunuyordu.
Merkez seri faiz indirimlerine ekim ayında da devam etti. 21 Ekim tarihinde 200 baz puanlık indirim yapan Merkez, faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürdü. Bu tarihte dolar 9,50 seviyesindeydi.
Merkez 18 Kasım tarihinde de faizlerde 100 baz puanlık indirime giderek faizi yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürdü. Bu tarihte ise dolar 11 lira seviyelerinde hareket ediyordu.
Merkez Bankası yılın son faiz kararında da piyasa beklentisi doğrultusunda indirime gitti. Bugün 100 baz puanlık indirim daha yapan Merkez, faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e indirdi. Son faiz indirimiyle dolar 15,58'le rekor kırdı.
Merkez Bankası'nın son 4 ayda toplamda 500 baz puanlık indirim yapmasının bedeli TL için ağır oldu. İlk faiz indiriminin yapıldığı eylül ayında 8,60-8,80 seviyelerinde bulunan dolar, aralık ayı itibarıyla 15,58'e kadar yükseldi. Böylece dolar son 4 ayda yaklaşık 7 lira birden yükseldi.
Son Dakika › Ekonomi › Seri faiz indirimlerinin bedeli ağır oldu! Dolar, TL karşısında son 4 ayda 7 TL birden değerlendi - Son Dakika Ekonomi