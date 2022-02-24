Setur, erken rezervasyonda yüzde 1'ini önden ödeyerek tatilini garantileme fırsatı sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Setur, erken rezervasyonda yüzde 1'ini önden ödeyerek tatilini garantileme fırsatı sunuyor

24.02.2022 12:08
Setur, erken rezervasyonda yüzde 1'ini önden ödeyerek tatilini garantileme fırsatı sunuyor

Setur, erken rezervasyonda yüzde 1 önden ödeme ile hem tatili hem de indirimli fiyatları garantileme fırsatı sunarak Kasım 2021'de başlayan erken rezervasyon kampanyasında yüzde 50'ye varan indirimler sağlıyor.

Setur, erken rezervasyonda yüzde 1 önden ödeme ile hem tatili hem de indirimli fiyatları garantileme fırsatı sunarak Kasım 2021'de başlayan erken rezervasyon kampanyasında yüzde 50'ye varan indirimler sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, erken rezervasyon kampanyası, tatil planlayanlara ödemelerini diledikleri gibi seçme olanağı sunarken, isteyenler sektörde ilk kez sunulan sadece yüzde 1 önden ödeme ile tatillerini garantileme olanağından yararlanabilecek.

İsteyen misafirler, ödemeleri için 4 ay erteleme ya da 18 aya varan taksit seçeneğini tercih edebilecek. Sadece yüzde 1'ini önden ödeyip hem tatillerini hem de fiyatları garantileyen misafirler, kalan ödemeyi seyahatlerine 14 gün kala tamamlayabilecek.

Setur, erken rezervasyon kampanyası ile tatilseverlere 2022 yazında Bodrum, Belek, Kemer, Çeşme, Fethiye, Side gibi ana destinasyonlara ek olarak Selimiye, Bozburun, Datça, Cunda, Akyaka, Kaş ve Kalkan gibi destinasyonlarda güvenilir ve fiyat avantajlı tatil imkanı sunuyor.

"Bu yıl erken rezervasyon yapmak geçmiş yıllara oranla çok daha önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller, 2022 yaz sezonunda turizmin, özellikle yurt dışından gelmesi beklenen ziyaretçilerle ivmelenmesini beklediklerini belirterek, "Bu nedenle otellerde sezon içinde müsait yer bulmak çok zor olacak. Doluluk oranıyla beraber sezonda oluşacak artan talepten dolayı fiyatlarda da artış yaşayacağımızı öngörüyoruz. Bu yıl erken rezervasyon yapmak geçmiş yıllara oranla çok daha önemli. Misafirlerimiz hem istenilen otelde yer bulmak hem de doğru fiyata rezervasyon yaptırmak istiyorlarsa erken davranmaları gerekecek." ifadelerini kullandı.

Setur olarak, her yıl tatilcilere sundukları erken rezervasyon fırsatında 2022 yaz tatili için yine yüzde 50'ye varan indirimler ve kişilerin tercihlerine göre farklı ödeme seçenekleri ile birlikte sektörde bir ilk olan sadece yüzde 1'ini önden ödeyip indirimli fiyatları garantileme fırsatı da sunduklarını aktaran Temelller, "Son 2 yıldır olduğu gibi tatilcilerimizin güvenliğini her şeyin önünde tutuyor ve gerekli sertifikasyonlara sahip otellerle çalışıyoruz. Misafirlerimizi yurt içinde Güvenli Turizm Sertifikası alan otellere yönlendirmeye ve turlarımızda alınan önlemlere dikkatle uymaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
KOBİ'lerin yüzde 61'i, tüketicilerin ise yüzde 54'ü dijital açıdan riskte KOBİ'lerin yüzde 61'i, tüketicilerin ise yüzde 54'ü dijital açıdan riskte Son dakika haber... Satranca 5 yaşında başladı, 8 yılda milli takıma yükseldi Son dakika haber... Satranca 5 yaşında başladı, 8 yılda milli takıma yükseldi

Bodrum, Kemer, Kasım, Setur, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Setur, erken rezervasyonda yüzde 1'ini önden ödeyerek tatilini garantileme fırsatı sunuyor - Son Dakika


Son Dakika
12:10 Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı?
12:06 Çağla Şikel, babasının ölüm haberini aldığı anı anlattı: Bağırdığımı hatırlıyorum
12:03 Magnum ve Bobi uyuşturucuya geçit vermiyor! Onların burunlarından hiçbir şey kaçmıyor
12:02 Ruslar Kharkiv şehrine havadan girdi! Hava indirme harekatı görüntüleri paylaşıldı
11:59 Türk vatandaşları sığınakta! Ukrayna'da kalan Sinan Bayraklı o anları dua ederek paylaştı
11:59 Ukraynalı futbolcu savaşa böyle tepki gösterdi! Attığı gol sonrası Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişört giydi
11:55 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'nın harekatına ilişkin ilk açıklama: Türkiye, güvenliği açısında Montrö'ye sadık kalmalıdır
11:51 Interfax Haber Ajansı iddia etti: Ukrayna'da, Bayraktar İHA'larının üsleri vuruldu
11:36 Kuruluş Osman'da dün akşam neler olacak? Osman Bey, Geyhatu'nu engellemek için ne yaptı?
10:54 Rusya savaş başlattı! Avrupa'da gaz fiyatları uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 12:19:53. #1.11#
SON DAKİKA: Setur, erken rezervasyonda yüzde 1'ini önden ödeyerek tatilini garantileme fırsatı sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement