Sevgililer gününün kırmızı gülü serada 5, çiçekçide 15 lira - Son Dakika
Üye Girişi
Sevgililer gününün kırmızı gülü serada 5, çiçekçide 15 lira

Sevgililer gününün kırmızı gülü serada 5, çiçekçide 15 lira

03.02.2021 08:20

SEVGİLİLER günü öncesinde Antalya'daki kırmızı gül üreticileri ihtiyacı karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

SEVGİLİLER günü öncesinde Antalya'daki kırmızı gül üreticileri ihtiyacı karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Bir dal kırmızı gül seradan 5 liraya çıkarken, çiçekçide 15 liraya satılıyor.

14 Şubat Sevgililer Günü öncesi Antalya'dan Avrupa, Balkan ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlere 7 milyon dolar değerinde 70 milyon dal kesme çiçek gönderildi. İhracattaki hareketlilik iç piyasada da bugünlerde yaşanmaya başlandı. İç piyasada ağırlıklı olarak kırmızı güller tercih ediliyor. Bir dal gül bugünlerde 5 liraya seradan çıkarken, çiçekçide fiyatı 15 lirayı buluyor.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve Süs Bitkileri İhracatçıları Derneği Başkanı Harun Yeter, kesme çiçek ihracının yanı sıra, iç piyasaya da hizmet verdiklerini söyledi. Özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde iç pazarda kırmızı gülün büyük ilgi gördüğünü ifade eden Yeter, seralarda büyük özenle yetiştirilen güllerin, çiçekçi raflarını süslemeye başladığını söyledi.

GÜLÜN YÜZDE 70'İ İTHAL

İç piyasada kırmızı gülün hızla tükendiğini ve ihtiyaç tam karşılanamadığı için ithalata başvurduklarını belirten Yeter, "Güllerin yüzde 70'i yurt dışından geliyor. Çiçek üreticisine destek verilirse biz tamamını kendimiz üreterek dışa bağımlılığın önüne geçmek istiyoruz. İthal gül zaman zaman sektöre olumsuz yansıyor. Tüketim ömrü var. Tüketilmezse atılacak. Yerli üreticinin ithal güllerle rekabet etme gibi bir şansı yok" dedi. Yeter, bir dal gülün fiyatının 7-8 lira olmasını hedeflediklerini belirterek, 20 adet gülle oluşturulan bir demet gülün en az 100 lira olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Çiçekçi İlyas Keskin, 30 yıldır sektörde hizmet verdiğini belirterek, tüketicinin özellikle pandemi döneminde çiçeği geri plana attığını söyledi. Önemli ve özel günlerde çiçeğe ilgi olduğunu anlatan Keskin, "Bu yıl geçen yıla göre gülün fiyatı 7.5 lira ile 15 lira arasında. Gülün kalitesine göre fiyatı değişiyor. Seradan gelen gülün paketlemesi, ambalajı kurdelesi gibi masraflar oluyor. Bu da fiyatına etki ediyor" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Sevgililer Günü, 14 şubat, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sevgililer gününün kırmızı gülü serada 5, çiçekçide 15 lira - Son Dakika


Son Dakika
08:58 Fransa'da Polis Kurşunuyla Öldürülen Gencin Ardından Gösteriler Devam Ediyor
08:54 Protestolar Fransa'yı yangın yerine çevirdi! Ünlü mağazaları yağmaladılar, bankaları ateşe verdiler
08:41 Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun Samimi Anları Aşk İddialarını Gündeme Getirdi
08:37 Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu'nu öpücüklere boğdu! Paylaştığı video sosyal medyayı karıştırdı
08:33 Erdoğan, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi Meclis'e sunacak
08:29 Erdoğan bayram sonrasını işaret etmişti! Emekli ve memura yüzde 15 zam yolda
04:50 Eskişehir'de motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı
04:48 Sollamak istediği arkadaşının motoruna çarptı! 18 yaşındaki Ezgi korkunç kazada hayatını kaybetti
01:39 Diyarbakır'da kontrolden çıkan 2 otomobil markete daldı: 1 ölü, 5 yaralı
01:37 Kontrolden çıkan 2 otomobil kavşaktaki markete daldı! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2023 09:43:01. #1.12#
SON DAKİKA: Sevgililer gününün kırmızı gülü serada 5, çiçekçide 15 lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement