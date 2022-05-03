Sezonun dördüncü gemisi Bodrum'a geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Sezonun dördüncü gemisi Bodrum'a geldi

03.05.2022 14:19
Sezonun dördüncü gemisi Bodrum'a geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen "Star Legend" isimli yolcu gemisi, 75 yolcu getirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen "Star Legend" isimli yolcu gemisi, 75 yolcu getirdi.

Yunanistan'ın Santorini kentinden Bodrum'a gelen 143 metre uzunluğundaki gemi, Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi. Bahama bayraklı gemide 75 yolcu, 193 personelin bulunduğu öğrenildi. Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezini ziyaret etti. Akşam saatlerine kadar Bodrum'da kalacak geminin bir sonraki durağı Aydın'ın Kuşadası ilçesi olacak. - MUĞLA

Sezonun dördüncü gemisi Bodrum'a geldi
Sezonun dördüncü gemisi Bodrum'a geldi
Sezonun dördüncü gemisi Bodrum'a geldi
Sezonun dördüncü gemisi Bodrum'a geldi
Sezonun dördüncü gemisi Bodrum'a geldi
Sezonun dördüncü gemisi Bodrum'a geldi
Sezonun dördüncü gemisi Bodrum'a geldi

YORUMLAR
500
Bodrum'da sahiller boş kaldı Bodrum'da sahiller boş kaldı Konteyner alevlere teslim oldu Konteyner alevlere teslim oldu

Yunanistan, Bodrum, Muğla, Star, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sezonun dördüncü gemisi Bodrum'a geldi - Son Dakika


Son Dakika
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
13:42 Alkol alan vatandaş dengesini kaybedip tepeden yuvarlandı
13:39 Ankara'da bir sapık, lise öğrencisinin balkona astığı taytı önce kokladı, sonra çaldı
13:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon Suriyeli'nin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız
13:36 Kim Kardashian, Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı
13:35 İmamoğlu, Rize'de AK Parti'ye yüklendi: 'Her şeyi ben kazanacağım' diye diye üst üste 2 defa kaybettiniz
12:44 5. kattan düşen Eyüp bebek yaşamını yitirdi
12:42 FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi
12:40 Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 14:25:11. #1.13#
SON DAKİKA: Sezonun dördüncü gemisi Bodrum'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement