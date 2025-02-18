Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaşlılık aylığına başvuru yapacak vatandaşların sağlaması gereken şartlara dair açıklama yaptı. Prim gün sayısının tamamlanması gerektiği bildirilen açıklamada sigorta giriş tarihi olarak 2008 Ekim ayının esas alındığı bildirildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yaşlılık aylığına ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre;
Kanunun 4/1-a bendi kapsamındaki sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar hastalık hali olarak nitelendirilmektedir.
Yaşlılık aylığı ödenen prim gün sayısı ve primlerin yüksekliğine göre değişkenlik gösterebiliyor. Formülasyon kapsamında yaşlılık aylıkları ortaya çıkıyor. En düşük yaşlılık aylığı 14 bin 469 lira olarak belirlenmişti. SGK Yaşlılık aylığı başvuruları, illerde Valiliklere, ilçelerde ise Kaymakamlıklara dilekçe ile yapılabilir.
Son Dakika › Ekonomi › SGK'dan milyonlarca kişiye müjde! 14 bin 469 lira maaş bağlanacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (9)