SGK'dan milyonlarca kişiye müjde! 14 bin 469 lira maaş bağlanacak - Son Dakika
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Ekonomi

SGK'dan milyonlarca kişiye müjde! 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

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Kamuoyunda merak edilen yaşlılık aylığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan açıklama geldi. Şartların tek tek sıralandığı açıklamada 2008 yılı ekim ayının esas alınacağı bildirildi. En düşük yaşlılık aylığı tutarı ise 14 bin 469 lira olarak belirlendi.

18.02.2025 16:11
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaşlılık aylığına başvuru yapacak vatandaşların sağlaması gereken şartlara dair açıklama yaptı. Prim gün sayısının tamamlanması gerektiği bildirilen açıklamada sigorta giriş tarihi olarak 2008 Ekim ayının esas alındığı bildirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yaşlılık aylığına ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre;

  • 2008 yılı Ekim ayı öncesinde sigortalı olan,
  • 15 Ocak 2025 (dahil) tarihinden sonra talepte bulunan ve
  • yaşlılık aylığı statüsü 4/1-(a) kapsamındaki sigortalıların
  • çalışma gücü kaybı yüzde 40-49, sigortalılık süresi 18 yıl ve prim gün sayısı 4100 gün olanlara yine
  • çalışma gücü kaybı yüzde 50-59 arasında, sigortalılık süresi 16 yıl, prim gün sayısı 3700 olanlara yaşlılık aylığı bağlanıyor.

4/1-(A) NEDİR?

Kanunun 4/1-a bendi kapsamındaki sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar hastalık hali olarak nitelendirilmektedir.

EN DÜŞÜK YAŞLILIK AYLIĞI DA NETLEŞTİ

Yaşlılık aylığı ödenen prim gün sayısı ve primlerin yüksekliğine göre değişkenlik gösterebiliyor. Formülasyon kapsamında yaşlılık aylıkları ortaya çıkıyor. En düşük yaşlılık aylığı 14 bin 469 lira olarak belirlenmişti. SGK Yaşlılık aylığı başvuruları, illerde Valiliklere, ilçelerde ise Kaymakamlıklara dilekçe ile yapılabilir.

SGK\'dan milyonlarca kişiye müjde! 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

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Son Dakika Ekonomi SGK'dan milyonlarca kişiye müjde! 14 bin 469 lira maaş bağlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Murat:
    Bu yasanın yürürlüğe girmesinde destek olan başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkürler ediyorum.!! Bir çok vatandaş rahatsız olduğu için çalışamıyordu onlar için çok güzel olmuş.! 21 37 Yanıtla
  • Sabri Kılıc:
    nasıl haber yaptınız ya. yaşlılık aylığı mi normal emeklilik maaşı mı 20 4 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    yaslilik ayligi 65 maasidir hayatinda 1 gun bile pirim odememis kisilere dagittiniz paradir emekli maasi maasi ile yaslilik ayligini karistirmayin bu millet bu kadarmi salak saniyorsunuz 45 yasinda yaslilik maasimi olur adam pirim odemis yillarca emekli olmus sen kalmis yaslilik maasi diyorsun utanin be 20 3 Yanıtla
  • mehmet ali tabak:
    Bu yasaya kim imza attiysa allahindan bulsn.vergi indirimi olanlarin hic biri emekli olamiyor 8 2 Yanıtla
  • mehmet ali tabak:
    engellilere mujde veriyo sanki.kazanilmis haklar elimizden alindi.guzel biseymis gibi utanmadan haber yapmissiniz 6 2 Yanıtla
  • adnan bey:
    Vallahi yalan süsleyip püslüyorlar haberi yok öyle bişey P raporumla beni emekli etmediler bu yasayı çıkarılırken hangi milletvekili el kaldırdı ise inşallah bizim durumumıza düşer şu an engellilere 1 engel daha koydular 4 2 Yanıtla
  • Can dostum:
    Yok Ya Sanki 12.500 Alıyorlar 4 2 Yanıtla
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