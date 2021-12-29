TENMAK Başkanı Balıkçı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdulkadir Balıkçı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Balıkçı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

Balıkçı, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğraflara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Balıkçı, 2021'in panoramasını gösteren fotoğraflar arasından seçim yapmakta zorlandığını belirterek, AA foto muhabirlerinin yaptıkları çekimleri çok başarılı bulduğunu söyledi.

Balıkçı, Shallodi'nin fotoğrafına ilişkin yaptığı değerlendirmede ise İsrail'de yaşanan zulme dikkati çekerek, "İslam dünyasının çekmiş olduğu zulümlerin en büyüklerinden biri Gazze'de. Bu sene onlar açısından kötü oldu. Bu durumu göstermesi açısından önemli bir kare. İnşallah önümüzdeki yıl böyle manzaralarla karşılaşmayız" ifadelerini kullandı.