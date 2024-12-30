SGK borcu olan belediyeler için haciz işlemleri gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

SGK borcu olan belediyeler için haciz işlemleri gerçekleşti

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SGK tarafından gecikmiş borçlarından dolayı İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerinin de aralarında bulunduğu altı belediyeye haciz işlemi başlatılmıştı. Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vedat Işıkhan, ''Yasanın bize vermiş olduğu yetkiye dayanarak haciz işlemlerini gerçekleştirdik'' ifadelerini kullandı.

30.12.2024 14:43  Güncelleme: 15:01
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gecikmiş borçlarından dolayı CHP'li Ankara, İstanbul, Adana, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile İstanbul'daki Şişli Belediyesi'ne geçtiğimiz ay haciz işlemi başlatmıştı. Muhalefet kanadı ise durumu eleştirerek borcun önemli bölümünün uzun yıllar AK Parti yönetiminde bulunan belediyelerinden kaynaklı olduğunu vurgulamıştı.

Bu yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı'nın ardından Çalışma Bakanı Işıkhan, konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SGK BORÇLARI 160 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Bakan Işıkhan, belediyelerin prim borçlarına ilişkin gelen soru üzerine 31 Mart seçimlerinden bugüne kadar 96 milyar lira olan belediyelerin SGK borçlarının şu an 160 milyara ulaştığını dile getirdi.

Ödenmeyen sigorta primleri için her gün faiz işlediğine dikkati çeken Işıkhan, "Tüm belediyelerimize eşit bir şekilde yaklaşıyoruz, hiçbir şekilde parti ayrımı gözetmeksizin SGK'nın prim tahsilatını gerçekleştirmeye çalışıyoruz." dedi.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BORCUNU GAYRİMENKULLE ÖDEDİ

Küçükçekmece Belediyesi'nin 1 milyar 65 milyon liralık borcuna karşılık gayrimenkul teklifini kabul ettiklerini belirten Işıkhan, tahsilatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Işıkhan konuşmasına şöyle devam etti: "Burada o belediye, şu belediye diye biz bakmıyoruz. Ben 85 milyonun bakanıyım. Benim en önemli amaçlarımdan bir tanesi belediyelerimizin SGK'ya olan prim borçlarının ödenmesidir. İlk 10 belediyeyi, 1 milyar küsur borcu olan belediyeleri açıklamıştık. Tabii ki burada haciz getirme sürecini de gerçekleştirdik. Ancak daha önce attığımız adımları da değerlendirmemiz gerekiyor."

"HACİZ İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

"İletişime geçtik, ödeme emirlerini verdik ve 81 ildeki SGK il müdürlerimiz bu belediyelerle birebir iletişime geçmelerine rağmen hala borcunu ödemeyen belediyelerimiz söz konusuydu." diyen Işıkhan, şu ifadeleri kullandı: "Özellikle Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyelerimiz, banka mevduat hesaplarına haciz koyarak ve diğer yöntemleri yasanın bize vermiş olduğu, mevzuatın bize verdiği yetkiye dayanarak da biz haciz işlemlerini gerçekleştirdik. Bunun ötesinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı bildiğiniz gibi. Artık belediyelerin prim borçlarını, iştiraklerinin, ilgili kuruluşlarının prim borçlarını kaynağından tahsil edeceğiz. Kaynağından tahsil edeceğimiz için de artık hiç böyle bir sürece girmenize de gerek kalmayacaktır. Bunu özellikle belirtmek isterim."

SGK borcu olan belediyeler için haciz işlemleri gerçekleşti

Sosyal Güvenlik Kurumu, Vedat Işıkhan, Belediye, İstanbul, Politika, Ekonomi, Ankara, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SGK borcu olan belediyeler için haciz işlemleri gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • O bir Karşıyakalı:
    Sizin 20 yılda yaptığınız borçların yükünü başkaları çeksin güzel iş 153 69 Yanıtla
    Selennur Adıgüzel:
    İzmir şişli en fazla borç olan belediye akpartiye hiç geçmedi,boşuna kürek çekmeyin 1 2
  • yavuz d:
    alin gitsin a,q,hayir zaten konsere veriyorsan okadar paran var demekki,borcunu niye odemiyorsun 78 137 Yanıtla
    Serkan Yalçın:
    annninamivae 2 0
    Sezgin Altınbaş:
    konsere veriyor en azından armut gidip 160 milyon dolar paraya lunapark yapmıyorlar 2 0
    Ahmet rahmi Kurt:
    kafasız herif 2 0
    Mert Kartal:
    Borcu onlar mı yaptı biz araştır. 1 0
  • Doğrucu Davud:
    elinize kolunuza sağlik sayın bakanim 51 114 Yanıtla
  • Burak üstün:
    Akp belediyelerinden kalan borçlar hepsi belediyeleri kaybetmeseydiniz acaba ödemeye zorlarmıydınız yine 123 35 Yanıtla
  • soner yavuz:
    hırsızlar kimseyi dinlemzmiş bunlarda aynı keşke şuan erken seçim olsada şu SİYASAL İSLAMCILARA bu emekli işçi memur bir günü gösterse sandıkta ama er yada geç bunlar gidiciler bunların hepsi kaçacaklar 98 50 Yanıtla
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