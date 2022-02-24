AB destekli Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Kahramanmaraş'ta tanıtıldı - Son Dakika
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AB destekli Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Kahramanmaraş'ta tanıtıldı

24.02.2022 13:27
AB destekli Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Kahramanmaraş'ta tanıtıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç, AB destekli Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nde (Women-Up) amaçlarının, geçmişi fazla olmayan, yeni kurulmuş, işçi sayısının fazla olmadığı küçük ölçekli kadın işletmelerinin piyasada tutunabilmesi...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç, AB destekli Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nde (Women-Up) amaçlarının, geçmişi fazla olmayan, yeni kurulmuş, işçi sayısının fazla olmadığı küçük ölçekli kadın işletmelerinin piyasada tutunabilmesi ve gelişiminin sağlanması olduğunu belirtti.

Kentteki bir otelde düzenlenen projenin tanıtım toplantısında, kayıtların 22 Şubat'tan itibaren e-devlet üzerinden alınmaya başlandığı belirtildi, projenin amacı sunumla anlatıldı.

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç, toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kurum olarak kadın işverenleri desteklemek, girişimci kadınları haksız rekabete karşı korumak, kadınlara yeni iş olanakları oluşturmak ve kayıtlı kadın istihdamını artırmak istediklerini belirtti.

Piyasadaki en önemli sorunlardan birinin kayıt dışı istihdam ve kadınların istihdama katılma oranının azlığı olduğuna dikkati çeken Alıç, 2000'li yıllarda yüzde 52 olan kayıt dışı istihdamın bugün için yüzde 28'ler seviyesine düşürüldüğünü vurguladı.

Uygulamaya geçirilen AB destekli projenin 29,5 milyon avro bütçesi bulunduğunu bunun yüzde 85'inin AB'den yüzde 15'inin ise ulusal kaynaklardan sağlandığını aktaran Alıç, projenin hedefinin, ülke genelinde belirlenen 7 ildeki 4 bin kadın girişimcinin yanlarına alacakları 4 bin ilave kadına 20 ay süreyle asgari ücretin yüzde 65'i kadar doğrudan hibe desteği sağlamak olduğunu dile getirdi.

Alıç, kayıtlı kadın istihdamının artırılması ve desteklenmesinin önemine işaret ederek şunları kaydetti:

"Projeyle amacımız, geçmişi fazla olmayan, yeni kurulmuş, işçi sayısının fazla olmadığı küçük ölçekli kadın işletmelerin piyasada tutunabilmesi ve gelişiminin sağlanarak ülke ekonomisine katkılarının sağlanması yönünde. Projedeki 4 bin rakamı küçük görünse de ülke genelinde yaratacağı etkiyle, farkındalıkla kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ülkemizde kadınların istihdama katılım oranı yüzde 32'ler seviyesinde. Gelişmiş ülkelerde yüzde 80, AB'de yüzde 70, OECD ortalaması ise yüzde 67 yani ülkemizde kadınların istihdamdaki oranının çok düşük olduğunu buradan söyleyebiliriz. Kayıt dışı istihdam oranlarına baktığımızda en son 2021 yılı Aralık ayı verilerine göre erkeklerde kayıt dışı istihdam oranı 25 seviyelerindeyken kadınlarda yüzde 33,8 gerçekleştiğini görüyoruz."

AB destekli Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Kahramanmaraş'ta tanıtıldı

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Sosyal Güvenlik Kurumu, Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, İstihdam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB destekli Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Kahramanmaraş'ta tanıtıldı - Son Dakika


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