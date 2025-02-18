SGK, emekli promosyonlarına ilişkin beklenen kararını verdi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli promosyonlarına ilişkin beklenen kararını açıkladı. Uzun süredir emekliler tarafından merakla beklenen promosyonlarla ilgili detaylar ve tarihler SGK tarafından belirlendi. Emeklilerin promosyon ödemeleri ile ilgili tüm ayrıntılar ve süreçler hakkında bilgi verildi.
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18.02.2025 20:46:32. #1.12#
SON DAKİKA: SGK, emekli promosyonlarına ilişkin beklenen kararını verdi - Son Dakika
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