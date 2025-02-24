SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek - Son Dakika
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Ekonomi

SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek

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SGK tarafından başlatılan "sahte sigortalılık" denetimlerinde usulsüzlük tespit edilen kişilerin sayısı 100 bine ulaştı. Denetimlerde çoğunlukla "naylon şirketler" üzerinden yatırılan SGK primlerine odaklanılırken bu yolla emekli olanların evlerine tebligat gönderildi.

24.02.2025 13:28
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle Türkiye'deki toplam emekli sayısı 17 milyona yaklaşırken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşı alan vatandaşların sayısını 'sahte sigortalılık denetimleri' ile törpülemeye başladı.

SAHTE SİGORTALILIK RAKAMI 100 BİNE ULAŞTI

Geriye dönük başlatılan denetimlerde, son birkaç yılda tespit edilen sahte sigortalılık rakamı 100 bine ulaşırken, bu kişilerin emekli aylıklarına yönelik uygulanacak tasarruflar da belli oldu.

İKAMET ADRESİNE TEBLİGAT YOLLANIYOR

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre; emekliliği uygunsuzluk içeren kişilerin tespitinin ardından ilk aşamada SGK tarafından ilgili kişinin ikamet adresine bir tebligat yollanmakta. Bu yazıda belirtilen SGK ilçe merkezine savunma verilmesi talep edilirken, 3 iş günü içinde davete icabet edilmesinin önemli olduğu hatırlatılıyor. Usulsüzlük tespitinde hata SGK'dan kaynaklanıyorsa geriye doğru faizsiz 5 yıl, vatandaştan kaynaklanıyorsa geriye doğru faiziyle birlikte 10 yıl yapılmış ödemeler yeniden tahsil ediliyor.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

SGK denetimlerinde emekliliğin usulsüzlüğünün tespiti halinde ilk aşamada ilgili kişinin emekli maaşı almasına son veriliyor. Ardından bugüne kadar aldığı emekli aylıkları yasal faiziyle birlikte hesaplanıyor ve geri ödemesi için ilgili kişiye gönderiliyor. Ayrıca sigortalı bildiren iş yeri sahipleri ve sigortalı bildirilen kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına resmi belgede sahtecilik ve SGK'yı zarara uğratma suçları nedeniyle suç duyurusunda bulunuluyor.

USULSÜZLÜK İNCELEMELERİNDE ZAMANAŞIMI BULUNMUYOR

Sahte sigortalılık incelemelerinde geriye doğru yapılacak incelemeler için herhangi bir süre sınırı bulunmuyor. Bu tür usulsüzlük tespitleri, süre kısıtlaması olmaksızın geçmiş dönemi kapsayabilir.

SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek

3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Celal Esen:
    Bilal oğlana da gidiyor mu Hani üniversitesi okuduğu zamanda çalışıp EYT den yararlandığını ve emekli olduğunu tv kanallarında açıklayan daha sonrada suçu da CHP ye atan arkadaş 456 13 Yanıtla
  • Beni boş ver:
    kasada para bitince ne yapacaklarını şaşırdılar iyice. Burada suçlu olan Türk halkıdır arkadaş kusura bakmayın. Bütün yetkileri tek bir adamın eline tutuşturursanız olacağı böyle olur. Önümüzdeki dönemde de seçimi kazanırlarsa artık külotumuzada göz dikecekler söylemedi demeyin. 365 8 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Sonuç olarak bu insanlar prim yatırmış sa yani Devletin kasasına bu para girmişse bunun neyi sahte oluyor çözemedim 259 19 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    dolu çift maaş alan onlarada el atin görelim 165 13 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    kayyum atamalar maas kesmeler nasil olduda hepsi ayni anda hortladi bu ne perhiz bu ne lahana 68 4 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    Allah hayr etsin. yandaş olmayan yandı. 48 3 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    Abi şunu yapmayın işte, 15-20-30 bin alanların tepesine çöktünüz, zenginler mojitosunu yudumluyor. Adam zaten fakir, adam zaten bir şey alamıyor hala da almasın diye çullanıyorsunuz. Bu sene almadıkları kadar ceza, vergi, vs vs aldılar ne oldu? Neyi düzeltti? Hiç bir şeyi! 27 6 Yanıtla
  • Turan Akhan:
    evli olduğu halde boşanmış gibi yapıp baba masi alan milyonlar var onlara da çöksün kurum 24 1 Yanıtla
  • Casper:
    bedavadan para kazanıyor 10 4 Yanıtla
  • Ceylan Koyuncu:
    hepiniz sahtekârı savunuyorsunuz ne iş 3 8 Yanıtla
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