SGK listeyi duyurdu: Bu kişiler erken emekli olabilir

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından malulen emeklilik başvurusunda bulunmak isteyenler için geçerli hastalıkları barındıran yeni bir liste yayımlandı. Söz konusu listede, erken emeklilik hakkı kazanmak isteyen çalışanlar için gerekli olan şartlarda yer alıyor.

Bir takım sağlık sorunları ile mücadele eden çalışanlar, malulen emeklilik çerçevesinde erkenden emekli aylığı alabiliyor. Ekonomim'in haberine göre; SGK, dikkate alınacak hastalıklar listesinde gidilen değişiklikleri açıkladı.

KİMLER ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?

SGK, malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek isteyenler için birkaç temel şart koşuyor. Öncelikli şart ise sigortalı kişinin, en az 10 sene boyunca prim ödemiş olması ve toplamda bin 800 gün prim gün sayısına ulaşmış olması. Aynı zamanda mevcut hastalığının, iş gücünde en az yüzde 60 oranında bir kayıp oluşturması şartı da koşuluyor. Tüm şartları taşıyanlar malulen emeklilik hakkından yararlanarak, erken emeklilik hakkına kavuşabiliyor.

MALULEN EMEKLİLİK KAPSAMINDAKİ HASTALIKLAR

SGK, malulen emeklilik kapsamına alınan sağlık sorunlarını içeren listeyi duyurdu. Güncellenen listede yer alan sağlık sorunları, ciddi ve kronik hastalıkları içeriyor. SGK tarafından açıklanan, malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen başlıca hastalıklar şu şekilde: Kanser, epilepsi, parkinson, beyin tümörleri, behçet hastalığı, organ nakli (kemik iliği hariç), bipolar bozukluk, tüberküloz, şizofreni, multipl skleroz (MS), siroz, zeka geriliği, demans, uzuv kayıpları, görme kaybı ve felç.

BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Malulen emeklilik çerçevesinde başvuruda bulunacakların, SGK tarafından talep edilen belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekiyor. Belgeler arasında çalışma hayatına dair evraklar, tıbbi raporlarla alakalı belgeler ve prim ödeme durumu yer alıyor. SGK tarafından saptanan prosedürler kapsamında sunulan evraklar titizlikle incelemeye alınıyor.