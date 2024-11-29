SGK listeyi duyurdu: Bu kişiler erken emekli olabilir - Son Dakika
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Ekonomi

SGK listeyi duyurdu: Bu kişiler erken emekli olabilir

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SGK, malulen emeklilik başvurusu yapacaklar için geçerli hastalıkları içeren yeni bir liste ve gerekli şartları yayımladı.

29.11.2024 15:42
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından malulen emeklilik başvurusunda bulunmak isteyenler için geçerli hastalıkları barındıran yeni bir liste yayımlandı. Söz konusu listede, erken emeklilik hakkı kazanmak isteyen çalışanlar için gerekli olan şartlarda yer alıyor.

Bir takım sağlık sorunları ile mücadele eden çalışanlar, malulen emeklilik çerçevesinde erkenden emekli aylığı alabiliyor. Ekonomim'in haberine göre; SGK, dikkate alınacak hastalıklar listesinde gidilen değişiklikleri açıkladı.

SGK listeyi duyurdu: Bu kişiler erken emekli olabilir

KİMLER ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?

SGK, malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek isteyenler için birkaç temel şart koşuyor. Öncelikli şart ise sigortalı kişinin, en az 10 sene boyunca prim ödemiş olması ve toplamda bin 800 gün prim gün sayısına ulaşmış olması. Aynı zamanda mevcut hastalığının, iş gücünde en az yüzde 60 oranında bir kayıp oluşturması şartı da koşuluyor. Tüm şartları taşıyanlar malulen emeklilik hakkından yararlanarak, erken emeklilik hakkına kavuşabiliyor.

SGK listeyi duyurdu: Bu kişiler erken emekli olabilir

MALULEN EMEKLİLİK KAPSAMINDAKİ HASTALIKLAR

SGK, malulen emeklilik kapsamına alınan sağlık sorunlarını içeren listeyi duyurdu. Güncellenen listede yer alan sağlık sorunları, ciddi ve kronik hastalıkları içeriyor. SGK tarafından açıklanan, malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen başlıca hastalıklar şu şekilde: Kanser, epilepsi, parkinson, beyin tümörleri, behçet hastalığı, organ nakli (kemik iliği hariç), bipolar bozukluk, tüberküloz, şizofreni, multipl skleroz (MS), siroz, zeka geriliği, demans, uzuv kayıpları, görme kaybı ve felç.

SGK listeyi duyurdu: Bu kişiler erken emekli olabilir

BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Malulen emeklilik çerçevesinde başvuruda bulunacakların, SGK tarafından talep edilen belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekiyor. Belgeler arasında çalışma hayatına dair evraklar, tıbbi raporlarla alakalı belgeler ve prim ödeme durumu yer alıyor. SGK tarafından saptanan prosedürler kapsamında sunulan evraklar titizlikle incelemeye alınıyor.

SGK listeyi duyurdu: Bu kişiler erken emekli olabilir

Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SGK listeyi duyurdu: Bu kişiler erken emekli olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Sade vatandaş:
    Elden ayaktan kesil , sağlıklı düşünme yeteneğini kaybet emekli ol . Yemişim böyle erken emekliliği 24 1 Yanıtla
  • Murat denizli:
    Ölenler 11 1 Yanıtla
  • Alpik Ekip:
    Lütfen yazılan haberi kontrol edin 10 yıl prim ödeme şartı mı yoksa 10 yıllık sigortalı olma süresi mi ? 3 0 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz:
    ölmeye çok az kala emeklilik sistemi... 1 1 Yanıtla
  • Murat Kara:
    Doktorlara para versek bu raporları alıp emekli olabilirz yoksa 65 yaş 5600 prim gunu mezarlıklara atm bırakın ordan kalkar alırız 1 1 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Ben daha yeni yaptim. Bekliyorum 0 1 Yanıtla
  • Murat Kara:
    Staj donemi sayılsın eyt çıksın bari 50 yaş sonra 10 yıl biraz nefes alalım olmazmı 1 0 Yanıtla
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