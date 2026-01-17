SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak - Son Dakika
Ekonomi

SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
17.01.2026 15:37
Yıpranma payı, ağır ve riskli işlerde çalışanların prim gününe 60-90-180 gün ekleyip emeklilik yaşını da düşürürken 2026 düzenlemesiyle sağlık çalışanları başta olmak üzere çimento, alüminyum, dökümhane ve cam sanayi gibi yeni iş kollarını da kapsayacak şekilde genişledi.

Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan için prim gün sayısı ve yaş şartı belirleyici olurken, ağır ve riskli mesleklerde çalışanlar "yıpranma payı" sayesinde daha erken emekli olabiliyor. Fiili Hizmet Süresi Zammı olarak bilinen bu uygulama, çalışanların prim gününe ilave gün ekliyor ve biriken sürelerle emeklilik yaşından da indirim sağlıyor; 2026'ya kadar sınırlı kalan kapsam, yeni düzenlemelerle genişledi.

YIPRANMA PAYI NEDİR, NE SAĞLAR?

Yıpranma payı, ağır işlerde çalışanların her yıl için ilave prim günü kazanması anlamına geliyor. Normal şartlarda bir çalışan yılda 360 gün prim öderken, yıpranma payı olan mesleklerde bu süre risk grubuna göre yılda 60, 90 veya 180 gün artıyor. Örneğin yılda 90 gün yıpranma payı olan bir işte 12 ay çalıştığınızda SGK priminizi 360 gün yerine 450 gün olarak işliyor.

YAŞ ŞARTINDAN DA DÜŞÜYOR

Uygulama yalnızca prim gününü artırmakla kalmıyor, kazanılan ilave süre emeklilik yaş haddinden de düşüyor. Biriken süreler, emeklilik yaşını 5 yıla kadar (bazı çok ağır işlerde 8 yıla kadar) erkene çekebiliyor.

LİSTE GENİŞLEDİ

2026 yılında yapılan düzenlemeyle yıpranma payı kapsamı genişledi ve yeni riskli iş kolları ile sağlık sektöründeki bazı alanlar daha güçlü şekilde listeye girdi.

LİSTEDEKİ MESLEKLER

    • Gazeteciler: Sarı basın kartı sahibi muhabirler ve basın çalışanları.
    • Maden ve Yeraltı İşçileri: En yüksek paya sahiptirler. (Yılda 180 gün, yani 6 ay).
    • Güvenlik Güçleri: Asker, Polis, MİT mensupları, Cezaevi infaz koruma memurları (Gardiyanlar).
    • Ağır Sanayi: Demir-çelik fabrikası çalışanları, cıva üretimi, asit üretimi gibi zehirli maddeyle çalışanlar.
    • İtfaiyeciler: Yangın söndürme ekipleri.

    YENİ EKLENEN MESLEKLER

    Çimento fabrikası çalışanları, alüminyum fabrikaları, dökümhane işçileri ve cam sanayi çalışanları da 2026 itibarıyla listeye dahil edildi.

    • 23Kartal 23Kartal:
      neden uçuş personelleri halen bu sınıfın içine girmiyor?her uçuşta beyin hücreleri ölüyor ve radyasyona tabi kalıyor!Kulaklarını kaybediyorlar,işitme kaybı yaşıyorlar.Ailelerinden uzak ,evi,yatağı bile belli olmayan bir hayat yaşıyorlar 7 10 Yanıtla
      Apple User Apple User:
      çok doğru en çok yıpranan meslek ilk sıralarda uçuş personelleri 2 1
    • Serdar Sormaz Serdar Sormaz:
      Denizciler yıpranmıyor mu kardeşim?? sizin ben yapacağınız işin 6 2 Yanıtla
      ahmet3353 ahmet3353:
      denizciler temiz hava su nasıl yıpranıyor acaba 5 5
      Ersin Çetinkaya Ersin Çetinkaya:
      yokmabi her limanda gençleşiyor diyiyorlar 7 1
    • Murat Sert Murat Sert:
      özel güvenlik görevlisinin polisten neyi eksik,insanla ugrasmaktan kötü hangi is var. 4 4 Yanıtla
    • bulut özatik bulut özatik:
      Listede İtfaiyeciler var diyerek yanlış bilgi vermektesin bizim ülkede her derdin dermanı olan lakin varlığı kabul edilmemiş bir mesleğin burdada herzamanki gibi hakkı yenmiş durumdadır. Ne yazıkki yıpranma hakkımız bir itfaiyeci olarak söylüyorum yoktur.Araştırırsanız daha iyi haber yapabilirsiniz 1 2 Yanıtla
    • Kelebek77 Kelebek77:
      gazetecilikte yıpranacak ne var anlamadım 3 0 Yanıtla
    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.