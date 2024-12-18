SGK Uzmanı Murat Bal asgari ücrette net rakamı verdi - Son Dakika
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Ekonomi

SGK Uzmanı Murat Bal asgari ücrette net rakamı verdi

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Sosyal güvenlik Uzmanı Murat Bal Haberler.com stüdyosunda milyonlarca asgari ücretli çalışanı doğrudan, özel sektör çalışanlarını dolaylı olarak etkileyecek olan asgari ücret zammı ile ilgili tahminlerde bulundu.

18.12.2024 13:39  Güncelleme: 13:59
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İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan Asgari Ücret ve Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 19 Aralık Perşembe günü yapacak. SGK Uzmanı Murat Bal, toplantı öncesi asgari ücret zammı ile ilgili Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a değerlendirmelerde bulundu.

"ENFLASYON ORANININ ALTINDA ZAM BEKLEMİYORUM"

Asgari ücrete zam belirlenirken olası iki duruma dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Murat Bal, "Asgari ücrete zam bir kere mi yapılacak yoksa temmuz'da güncelleme yapılacak mı? 2024 yılında bir kereye mahsus yapıldı. Asgari ücret 17.002 TL olarak belirlendi bugüne kadar değeri 11 bin TL'lere düşmüş durumda. 2022 ve 2023'te yıl ortasında güncelleme yapılmıştı. Asgari ücretin üzerindeki enflasyonu zamana yayabilmek için böyle bir şey yapılabilir. Eğer zam 1 kere yapılırsa ve tüm yılı kapsarsa enflasyon oranının altında bir zammı asla beklemiyorum. Yüzde 45 civarında bir artış söz konusu. Eğer zam iki kere yapılırsa yüzde 25-30'lar civarında ilk aşamada, devamında da ikinci aşamada zam gerçekleşebilir." dedi.

SGK Uzmanı Murat Bal asgari ücrette net rakamı verdi!

"ASGARİ ÜCRET 25 BİN TL OLABİLİR"

"Yılda 1 veya 2 zam yapılması durumunda asgari ücret ne kadar olur?" sorusunu yanıtlayan Bal, "Eğer yılda 1 zam planlanıyorsa asgari ücret 24.500 veya 25 bin TL olabilir. Yıl içinde ara zam ihtimali düşünülürse o zaman 21-22 bin TL ilk aşamada, devamında da bu rakamların tekrar gerçekleşeceğini düşünüyorum" dedi.

SGK Uzmanı Murat Bal asgari ücrette net rakamı verdi

Asgari Ücret, İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SGK Uzmanı Murat Bal asgari ücrette net rakamı verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Baki Özcan:
    eğer tayip erdogan kameralar karşısına çıkarsa asgari ücret 25 bin TL eğer çalışma bakanı çıkarsa 22 yada 22.500 civarı dagila bilirsiniz..... 37 4 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    bu rakam çok fazla yarısı yeter ne len bu sadakamı istiyor insanlar 22 3 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    zaten cogu insan 25 30 bin arasi aliyor asgari ucret is bilmeyenler aliyor 9 16 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    25 olmaz , en fazla 23750 olacak demedi demeyin 5 7 Yanıtla
  • Sh,a Er:
    sarayın 1 günlük masrafı 2bin küsür asgari ücretlinin maaşı..diyeceklerim bu kadar. 7 2 Yanıtla
  • Yusuf Yoltay:
    ruhunuz fakir askari ücretliler.. kiralar askeri ücreti geçti . askari ücrete zam gelince kira aynımı kalacak zannediyorsunuz.. seçimde yok zaten uzun süre.. ölmeye mahkûm ederler askeri ücreti yi.. 8 0 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    23.400 der bakan. sonra hz baskan cikar ezdirmem der ahmet kaya sarkisi gibi. 25 der 6 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    asgari ücreti 25 yapacaklar doların ipini bırakacaklar zamanla oda 500dolar olacak 4 2 Yanıtla
  • Selin Aygüney:
    25 tl olsun en azından 1 sene daha zam yapmayacaklar 3 0 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    bence 25 yaparlar , 2026 ya kadar 25 ile gider 2 0 Yanıtla
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