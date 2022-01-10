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Siemens Türkiye, 2023 yılında karbon nötr olma hedefine yaklaşıyor - Son Dakika

Siemens Türkiye, 2023 yılında karbon nötr olma hedefine yaklaşıyor

10.01.2022 12:43
Siemens Türkiye, 2023 yılında karbon nötr olma hedefine yaklaşıyor

Siemens Türkiye, kendi kampüslerinde kullandığı elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılayarak ve verimlilik projeleri hayata geçirerek son 5 yılda karbon salımını yüzde 70 oranında azaltmayı başardığını açıkladı.

Siemens Türkiye, kendi kampüslerinde kullandığı elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerjiden karşılayarak ve verimlilik projeleri hayata geçirerek son 5 yılda karbon salımını yüzde 70 oranında azaltmayı başardığını açıkladı.

Ürettiği teknoloji ve sunduğu çözümlerle küresel ölçekte sürdürülebilirliğe öncülük eden Siemens, dünya genelinde karbon nötr olma hedefini 2030 olarak belirledi. Siemens Türkiye ise 2023 yılını işaret ederek, küresel ölçekte karbon ayak izini sıfırlamayı hedefleyen ilk büyük sanayi şirketlerinden biri oldu. Şirket, bu hedef kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarla karbon salımını yüzde 70 oranında azaltarak önemli bir mesafe kat etti. Şirket, Gebze ve Kartal kampüslerine kurulan güneş enerjisi sistemlerinin de katkısıyla elektrik tüketiminde yüzde 100 yeşil enerjiye geçti ve yüzde 20 enerji verimliliği elde etti. Karbon emisyonunu son 5 yıl için yüzde 63 oranında azaltmayı hedefleyen şirket, Akıllı Bina ve Dijital Ofis uygulamaları, enerji verimlilik projeleri ve 10 bin fidanlık Siemens Hatıra Ormanı kurulmasıyla birlikte hedefini aşarak yüzde 70 ilerleme kaydetti ve karbon nötr olmaya bir adım daha yaklaştı.

Yeşil enerjiye geçişle birlikte 2021 yılında 8 bin 74 ton karbon salımı tasarrufu sağlayan şirket, Kartal Yeniden Projesi ile bin 100 ton, filo yönetiminde daha az yakıt ve hibrit araç kullanımlarıyla ise bin 919 ton daha tasarruf elde etti. Ayrıca Ege Orman Vakfı iş birliğiyle kurulan Siemens 165. Yıl Hatıra Ormanı ile 5 bin 100 tonluk karbon salımını engelleyerek doğa için pozitif değer oluşturdu.

Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, "Şirket olarak sorumlu büyüme stratejimizin merkezinde sürdürülebilirlik yer alıyor. Bu stratejimizin en önemli bileşenlerinden biri ise karbondan arındırma. Çevresel sorumluluklar konusunda yüksek bilinç ve hassasiyete sahip bir şirket olarak, bu yöndeki kararlılığımızı somut adımlarla ortaya koyuyoruz. Son 5 yılda bu alanda hedeflerimizin ötesine geçen bir başarı elde ettik. Kampüslerimizde yüzde 100 oranında yeşil enerjiden üretilen elektriği kullanıyor, verimlilik projelerimizle değer üretiyor, dünyamızın geleceğini koruma altına almak için çalışıyoruz. Şirket olarak 2023 yılında karbon nötr olmaya çok yakınız. Aynı zamanda iş birliği içinde bulunduğumuz partnerlerimiz ve müşterilerimiz için de bu yol haritasını çiziyoruz, onlara rol model ve danışman olarak destek veriyoruz" dedi. - İSTANBUL

Siemens Türkiye, 2023 yılında karbon nötr olma hedefine yaklaşıyor

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Türkiye, Siemens, Karbon, Nötr, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siemens Türkiye, 2023 yılında karbon nötr olma hedefine yaklaşıyor - Son Dakika Ekonomi


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