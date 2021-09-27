Şifa deposu hünnap tezgahlarda yerini aldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçe pazarında tezgahlarda yerini alan ve Çin'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak anılan hünnap meyvesine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine kadar birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkileri bulunduğu bilinen hünnap meyvesi ilçe pazarında kilosu 15 TL'den satılıyor.

Pazarda hünnap meyvesi satışı yapan Çetin Kul, Türkiye'de en yoğun Manisa'ya bağlı Demirci ilçesinde yetişen Hünnap'ın güçlü antioksidan özelliği nedeniyle karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine kadar birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkileri bulunduğunu belirtti. - KÜTAHYA