Sıfır araçta fiyat farkı 450 bin lirayı buldu - Son Dakika
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Ekonomi

Sıfır araçta fiyat farkı 450 bin lirayı buldu

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Son günleri yaşanan 2024 yılı döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve yüksek enflasyon etkisiyle otomotiv sektörü açısından da zor bir yıl oldu. Fiyatlarda yaşanan sert hareketlilik sonrası yılın son haftasında bayiler büyük indirim başlattı. Öyle ki aynı model sıfır aracın fiyatı, bayilerde fabrikadan 450 bin lira daha ucuza satılıyor.

30.12.2024 15:56
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Otomotivde bir dönem sona erdi. Tüketiciler artık bulabildikleri araçları değil, istedikleri modelleri seçerek fırsatları değerlendirme şansı yakalıyor. 2024'ün son günlerinde bayiler, özellikle stokları eritmek ve 2025'e yeni modellerle girmek amacıyla yoğun mesai yapıyor.

BAYİ FİYATLARI LİSTE FİYATLARININ ALTINDA

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, yapılan bayi ziyaretlerinde fiyatların listelerin oldukça altında olduğu görüldü. 450 bin liraya varan fiyat farkı dikkat çekiyor. Özellikle 2,7 milyon liralık liste fiyatına sahip araçların, bayide 2,3 milyon liraya kadar düştüğü gözlemlendi. Ancak bu farkın, bayiden bayiye değişiklik gösterdiği belirtiliyor.

75 BİN İLA 400 BİN LİRA ARASINDA İNDİRİM

Son aylarda yapılan kampanyalarla birlikte, bayiler tüketicileri ikna edebilmek için farklı stratejiler uyguluyor. Model ve versiyona göre fiyat farkları öne çıkıyor. Bazı araçlarda 75 bin liradan başlayan indirimler, 400 bin liraya kadar çıkabiliyor. İndirim oranları ise yüzde 4 ile yüzde 13 arasında değişiyor. Ancak liste fiyatlarının altına inmeyen veya aksesuarlı fiyatlarla daha yüksek teklif edilen modeller de mevcut.

SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYALARI

Aralık ayı boyunca güçlü fiyat ve kredi kampanyaları da devam etti. Bireysel ve ticari müşteriler için özel seçenekler sunuluyor. Bazı markalar, 250 bin lira kredi için 12 ay vadeli yüzde 3,25 faiz seçeneği veya belirli modeller için sıfır faizli kredi imkânı sağlıyor. Ticari alımlarda da sıfır faiz fırsatları dikkat çekiyor.

ETİKETLERDE YÜZDE 13'E KADAR DÜŞÜŞ

Sıfır araçların liste ve bayi satış fiyatları arasındaki fark, pandemi sonrası yüzde 5 seviyelerindeyken, bu yıl yüzde 13'ü aştı.

Sıfır Araçta Fiyat Farkı 450 Bin Lirayı Buldu

DİĞER İNDİRİMLER

Bazı diğer modellerde de kayda değer indirimler görüldü:

CHERY TIGGO 8 PRO MAX, liste fiyatı 2,2 milyon lira iken bayide 1 milyon 920 bin liraya kadar düştü (%12 indirim).

PEUGEOT 5008 GT, liste fiyatı 2 milyon 750 bin lira iken bayide yüzde 10'luk indirimle 2,3 milyon liraya kadar indi.

FİYAT FARKLARI YENİ YILA NASIL YANSIYACAK?

2024 yılının son aylarında artan kampanya ve indirimlerin, yeni yılda nasıl bir şekil alacağı merak ediliyor. Tüketiciler, bu fırsat dönemini kaçırmamak için bayi ziyaretlerini sıklaştırmış durumda.

Sıfır araçta fiyat farkı 450 bin lirayı buldu

Otomobil, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sıfır araçta fiyat farkı 450 bin lirayı buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Yalçın:
    istediğiniz kadar düşürün milletin cebinde paramı var 43 0 Yanıtla
  • Sezgin Altınbaş:
    faizleri indiriyorlar tekrar malın değeri fırlayacak 22 3 Yanıtla
  • Ali Diye Biri :
    Milletin parası faizde. Kimse nakit çılarmıyor. 2 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Hadi ordan hepsi agiz birligi etmiscesine esitlemis fiyatı.otv ile.bir aracıda devlete alıyoruz.utanmadan 200 bin kredi veririm.diyor bir de kıl.aldırmıyorlar burunlarından.sanki herkeste pesin para var baksan onlarda sikayetci.yapmayın o zaman bu isi bu sartlarda.bize sikayet ediyirlar.gidincede.kendi kendimize dedikodu degilde ne 0 0 Yanıtla
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