Sıfır araçta fiyat farkı 450 bin lirayı buldu

Otomotivde bir dönem sona erdi. Tüketiciler artık bulabildikleri araçları değil, istedikleri modelleri seçerek fırsatları değerlendirme şansı yakalıyor. 2024'ün son günlerinde bayiler, özellikle stokları eritmek ve 2025'e yeni modellerle girmek amacıyla yoğun mesai yapıyor.
Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, yapılan bayi ziyaretlerinde fiyatların listelerin oldukça altında olduğu görüldü. 450 bin liraya varan fiyat farkı dikkat çekiyor. Özellikle 2,7 milyon liralık liste fiyatına sahip araçların, bayide 2,3 milyon liraya kadar düştüğü gözlemlendi. Ancak bu farkın, bayiden bayiye değişiklik gösterdiği belirtiliyor.
Son aylarda yapılan kampanyalarla birlikte, bayiler tüketicileri ikna edebilmek için farklı stratejiler uyguluyor. Model ve versiyona göre fiyat farkları öne çıkıyor. Bazı araçlarda 75 bin liradan başlayan indirimler, 400 bin liraya kadar çıkabiliyor. İndirim oranları ise yüzde 4 ile yüzde 13 arasında değişiyor. Ancak liste fiyatlarının altına inmeyen veya aksesuarlı fiyatlarla daha yüksek teklif edilen modeller de mevcut.
Aralık ayı boyunca güçlü fiyat ve kredi kampanyaları da devam etti. Bireysel ve ticari müşteriler için özel seçenekler sunuluyor. Bazı markalar, 250 bin lira kredi için 12 ay vadeli yüzde 3,25 faiz seçeneği veya belirli modeller için sıfır faizli kredi imkânı sağlıyor. Ticari alımlarda da sıfır faiz fırsatları dikkat çekiyor.
Sıfır araçların liste ve bayi satış fiyatları arasındaki fark, pandemi sonrası yüzde 5 seviyelerindeyken, bu yıl yüzde 13'ü aştı.
Bazı diğer modellerde de kayda değer indirimler görüldü:
CHERY TIGGO 8 PRO MAX, liste fiyatı 2,2 milyon lira iken bayide 1 milyon 920 bin liraya kadar düştü (%12 indirim).
PEUGEOT 5008 GT, liste fiyatı 2 milyon 750 bin lira iken bayide yüzde 10'luk indirimle 2,3 milyon liraya kadar indi.
2024 yılının son aylarında artan kampanya ve indirimlerin, yeni yılda nasıl bir şekil alacağı merak ediliyor. Tüketiciler, bu fırsat dönemini kaçırmamak için bayi ziyaretlerini sıklaştırmış durumda.
Son Dakika › Ekonomi › Sıfır araçta fiyat farkı 450 bin lirayı buldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)