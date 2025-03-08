Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam - Son Dakika
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Ekonomi

Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam

Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam

Tütün ürünlerinin fiyatlarına yeni bir zam daha geldi. Bugünden itibaren geçerli olacak olan zam ile birlikte sigara fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Fiyatlara yapılan bu son zam, tüketicilerin bütçesini daha da zorlayacak gibi görünüyor.

08.03.2025 09:12
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Son dönemde sigara fiyatlarına gelen zamlar, tüketicilerin bütçelerini etkilemeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, BAT grubuna ait sigaralara 8 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

BAT Grubu Güncel Fiyatları:

En ucuz sigara: 75 TL

En pahalı sigara: 91 TL

Bu zamla birlikte, BAT grubundaki sigaraların fiyatları ortalama 8 TL artış gösterdi.

Aynı hafta içerisinde, Esse ve JTİ gruplarına ait sigaralarda da fiyat artışları yaşandı.

JTİ Grubu Güncel Fiyatları:

En ucuz sigara: 75 TL

En pahalı sigara: 91 TL

JTİ grubundaki sigaraların fiyatları ortalama 75-80 TL bandında seyrediyor.

Esse Grubu Güncel Fiyatları:

En ucuz sigara: 70 TL

En pahalı sigara: 90 TL

Esse grubundaki sigaraların fiyatları da ortalama 70-90 TL arasında değişiyor.

Bu artışlarla birlikte, sigara fiyatlarında son dönemde belirgin bir yükseliş trendi gözlemleniyor. Tüketiciler, bu fiyat artışlarının bütçelerine olan etkilerini yakından takip ediyor.

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Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ali Akkaya:
    akp istifa 138 40 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım:
    CHP istifa etsin 54 91 Yanıtla
  • Zaman Kötü:
    sonra kaçak satışı artınca kimse söylenmesin , vatandaşın bi sigarası var onada bu kadar zam yapılmaz ayıptır günahtır 119 14 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    100 milyar yapsalarda Türk halkı sigarayı bırakmaz Açık ve Net 119 5 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    CAHAPE ZİHNİYETİ OLDUKÇA SİGARALAR DAHADA ZAMLANIR HEP ONLARIN YÜZÜNDEN 34 67 Yanıtla
  • kenan özkaya:
    Sağlığı bahane ederek İnsanların yaşam şekillerini yasaklayan bir zihniyet. Zam yapmak yerine satışını, ithalatını yasakla. 68 10 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Özel tüketim vergisi böyle özel ihtiyaçlar için verilmesine hiç karşı değilim. yemek giyim barınma gibi zaruri şeylerden ötv alınmamalı. ama sigara hem insana hem çevreye hem mala hem de sgk giderlerini arttırarak devlete zarar ettiren bir şeydir. amerikadaki para babaları üç kuruş fazla kazansın diye milliyetçiyim diye geçinenler sigara içmeye devam edip ülkesini batırıyor. Umarım en ucuz sigara 200 tl olur. 24 53 Yanıtla
  • 367236:
    donunuzu bağlayın bağlayın sıkı bağlayın bidonumuz kaldı Onu da alacaklar 30 8 Yanıtla
  • Mustafa Okur:
    CHP nin ok u biyerine mi battı Onur 24 7 Yanıtla
  • mert çelik:
    satılmasın 10 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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