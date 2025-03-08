Son dönemde sigara fiyatlarına gelen zamlar, tüketicilerin bütçelerini etkilemeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, BAT grubuna ait sigaralara 8 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.
BAT Grubu Güncel Fiyatları:
En ucuz sigara: 75 TL
En pahalı sigara: 91 TL
Bu zamla birlikte, BAT grubundaki sigaraların fiyatları ortalama 8 TL artış gösterdi.
Aynı hafta içerisinde, Esse ve JTİ gruplarına ait sigaralarda da fiyat artışları yaşandı.
JTİ Grubu Güncel Fiyatları:
En ucuz sigara: 75 TL
En pahalı sigara: 91 TL
JTİ grubundaki sigaraların fiyatları ortalama 75-80 TL bandında seyrediyor.
Esse Grubu Güncel Fiyatları:
En ucuz sigara: 70 TL
En pahalı sigara: 90 TL
Esse grubundaki sigaraların fiyatları da ortalama 70-90 TL arasında değişiyor.
Bu artışlarla birlikte, sigara fiyatlarında son dönemde belirgin bir yükseliş trendi gözlemleniyor. Tüketiciler, bu fiyat artışlarının bütçelerine olan etkilerini yakından takip ediyor.
Son Dakika › Ekonomi › Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam - Son Dakika
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