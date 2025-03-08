Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam

Selim Kayisi:

Özel tüketim vergisi böyle özel ihtiyaçlar için verilmesine hiç karşı değilim. yemek giyim barınma gibi zaruri şeylerden ötv alınmamalı. ama sigara hem insana hem çevreye hem mala hem de sgk giderlerini arttırarak devlete zarar ettiren bir şeydir. amerikadaki para babaları üç kuruş fazla kazansın diye milliyetçiyim diye geçinenler sigara içmeye devam edip ülkesini batırıyor. Umarım en ucuz sigara 200 tl olur.