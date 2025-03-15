Sigara fiyatlarında geçerli Özel Tüketim Vergisi oranı değişti
Sigaraların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı ile maktu vergi tutarında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile sigaraların ÖTV oranında indirim yapılırken bu indirimden kaynaklanacak "vergi gelirlerindeki azalışı telafi için" maktu vergi tutarı artırıldı.
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15.03.2025 09:16:28. #7.12#
SON DAKİKA: Sigara fiyatlarında geçerli Özel Tüketim Vergisi oranı değişti - Son Dakika
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