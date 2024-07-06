Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi! Fiyatlar 6 TL düştü

Ekonomi

ÖTV artışlarının ardından birçok sigara şirketi ürünlerine zam yaparken, bir sigara firması fiyat düşürme kararı aldı ve tüm sigara markalarında 6 TL indirim yaptı. 6 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesine göre, en düşük sigara fiyatı 61 lira, en yüksek fiyat ise 74 lira oldu.

AKARYAKITTAN SİGARAYA KADAR PEK ÇOK ÜRÜNE ZAM

TÜİK'in 6 aylık üretici enflasyonu rakamlarını açıklamasıyla, akaryakıtın yanı sıra alkollü içkiler ve tütün mamullerinde de özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları artıyor.

FİYATLARI HİÇ BEKLENMEDİK ŞEKİLDE DÜŞÜRDÜLER

Türkiye'de son zamanlarda peş peşe yaşanan sigara zamlarının ardından, tüketicileri şaşırtan bir indirim haberi geldi. bir sigara grubuna ait bazı sigara markaları, enflasyon ve Özel Tüketim Vergisi artışlarının getirdiği zamların hemen ardından, fiyatlarında beklenmedik bir düşüşe gitti.

EN UCUZ 61 TL EN PAHALI 74 TL OLDU

İndirimle birlikte sigara grubundaki en düşük sigara fiyatı 61 TL'ye düşerken, en yüksek fiyatlı ürün ise 74 TL oldu. Bu fiyatlar, önceki zamların ardından tüketicileri sevindirdi.