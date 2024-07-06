ÖTV artışlarının ardından birçok sigara şirketi ürünlerine zam yaparken, bir sigara firması fiyat düşürme kararı aldı ve tüm sigara markalarında 6 TL indirim yaptı. 6 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesine göre, en düşük sigara fiyatı 61 lira, en yüksek fiyat ise 74 lira oldu.
TÜİK'in 6 aylık üretici enflasyonu rakamlarını açıklamasıyla, akaryakıtın yanı sıra alkollü içkiler ve tütün mamullerinde de özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları artıyor.
Türkiye'de son zamanlarda peş peşe yaşanan sigara zamlarının ardından, tüketicileri şaşırtan bir indirim haberi geldi. bir sigara grubuna ait bazı sigara markaları, enflasyon ve Özel Tüketim Vergisi artışlarının getirdiği zamların hemen ardından, fiyatlarında beklenmedik bir düşüşe gitti.
İndirimle birlikte sigara grubundaki en düşük sigara fiyatı 61 TL'ye düşerken, en yüksek fiyatlı ürün ise 74 TL oldu. Bu fiyatlar, önceki zamların ardından tüketicileri sevindirdi.
Son Dakika › Ekonomi › Sigaraya bu defa zam değil indirim geldi! Fiyatlar 6 TL düştü - Son Dakika
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