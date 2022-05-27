Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV tutarının artırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV tutarının artırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

27.05.2022 02:35
Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV tutarının artırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Sigara ve alkollü içeceklerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı arttırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sigara ve alkollü içeceklerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı arttırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sigara ve alkollü içkilerden alınan ÖTV asgari maktu tutarlarında değişiklik gerçekleşti. Alkol derecesi yüzde 22 veya daha fazla olan içecekler için alınan asgari maktu vergi tutarı 602,48 TL'ye, sigaradan alınan ÖTV ise 0,78 TL'ye yükseltildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV tutarının artırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV tutarının artırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika
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