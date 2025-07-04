Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından beklenen vergi artışları devreye girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakıt, alkollü içecek ve tütün ürünlerinde ÖTV'ye yüzde 15,71 oranında zam yapıldığını duyurdu. Bu artış, sigara fiyatlarına da doğrudan yansıdı.
Temmuz ayının ilk günlerinde konuşulmaya başlanan zamlar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Sigara fiyatlarına 5 TL'lik zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunda fiyatların ciddi oranda arttığını belirtti.
Zam sonrası o gruba ait sigaraların en ucuzu 80 TL, en pahalısı ise 96 TL olarak raflardaki yerini aldı. Dündar, bu artışın temmuz ayındaki ÖTV güncellemesinden kaynaklandığını ifade ederek, yeni fiyatların 4 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olduğunu belirtti.
Son Dakika › Ekonomi › Sigara zammı etiketlere yansıdı! İşte yeni fiyat listedi - Son Dakika
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