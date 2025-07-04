Sigara zammı etiketlere yansıdı! İşte yeni fiyat listedi

Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından beklenen vergi artışları devreye girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakıt, alkollü içecek ve tütün ürünlerinde ÖTV'ye yüzde 15,71 oranında zam yapıldığını duyurdu. Bu artış, sigara fiyatlarına da doğrudan yansıdı.

5 LİRA ZAM GELDİ

Temmuz ayının ilk günlerinde konuşulmaya başlanan zamlar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Sigara fiyatlarına 5 TL'lik zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunda fiyatların ciddi oranda arttığını belirtti.

EN UCUZ SİGARA 80 TL

Zam sonrası o gruba ait sigaraların en ucuzu 80 TL, en pahalısı ise 96 TL olarak raflardaki yerini aldı. Dündar, bu artışın temmuz ayındaki ÖTV güncellemesinden kaynaklandığını ifade ederek, yeni fiyatların 4 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olduğunu belirtti.