Sigaraya bir zam daha geliyor! Fiyatlar en az 5 TL artacak

Selim Kayisi:

Sigara fiyatı en az 500 TL olmalı. Ayrıca sigara sebepli hastalıklara da devlet bakmaması gerekiyor. Hem sigara içip İsraile destek veriyorsunuz. hem de sağlığınızı bozup devlete yük oluyorsunuz. Hastaneler sizin gibi sigara kaynaklı hastalarla dolu. emeklilerimize bakamıyoruz sigara içenler yüzünden. Ayrıca öyle bir pis kokuyorsunuz ki kokunuzu alınca kusasım geliyor. Sigara içenin senelik izni azaltılmalı, sigara içmeyenin senelik izni arttırılmalı.

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zafer demirbaş: Alkol ve sigaradan alınan vergi daha hiç birşeyden alanamiyor..ama sadece sigara değil mevzu toplu taşıma da arttı gıda ürünleri de aklına gelebilecek herşey artıyor.öyle olay sigara değil yani.. 11 2

Tarik Yigit: emekliye sigara içenler bakıyor oradan alınan vergi hangi üründen alınıyor... 11 2

Recep Karagol: emeklilerle sigara içenler arasında nasıl bir bağ buldun anlamis değilim.ssunu desen anlarım sigaralara artı 20 TL SGK payı koyulsun sigara kaynaklı hastalıklarda devlet bu yükten kurtulur 2 5