Sigaraya bir zam daha geliyor! Fiyatlar en az 5 TL artacak - Son Dakika
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Ekonomi

Sigaraya bir zam daha geliyor! Fiyatlar en az 5 TL artacak

Sigaraya bir zam daha geliyor! Fiyatlar en az 5 TL artacak

Temmuz ayında yapılan zammın ardından ağustos ayında da sigaraya yeni bir zam geleceği ifade edildi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar katıldığı canlı yayında yeni ayda yapılacak zammın 4-5 TL civarında olacağını söyledi.

30.07.2024 09:43
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Son dönemde sigaraya art arda zamlar gelirken tiryakilere bir kötü haber de Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'dan geldi.

AĞUSTOS AYINDA YENİ ZAM GELİYOR

Katıldığı canlı yayında temmuz ayında zam yapılan sigaraya ağustos ayında yeni bir zam yapılacağını duyuran Dündar, bu zammın 4-5 TL civarında olacağını kaydetti.

"MARKALAR ZAMMI ERTELEMEK ZORUNDA KALDI"

Dündar, mevcut zamların rekabet nedeniyle tam olarak yansıtılmadığını ve temmuz ayında beklenen zammın 8-9 TL olması gerektiğini söyledi. Ancak bir sigara grubunun fiyat listesinde daha düşük bir artış yapmasının, diğer markaların zammı ertelemesine neden olduğunu belirtti.

Tekel, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sigaraya bir zam daha geliyor! Fiyatlar en az 5 TL artacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Selim Kayisi: Sigara fiyatı en az 500 TL olmalı. Ayrıca sigara sebepli hastalıklara da devlet bakmaması gerekiyor. Hem sigara içip İsraile destek veriyorsunuz. hem de sağlığınızı bozup devlete yük oluyorsunuz. Hastaneler sizin gibi sigara kaynaklı hastalarla dolu. emeklilerimize bakamıyoruz sigara içenler yüzünden. Ayrıca öyle bir pis kokuyorsunuz ki kokunuzu alınca kusasım geliyor. Sigara içenin senelik izni azaltılmalı, sigara içmeyenin senelik izni arttırılmalı. 23 84 Yanıtla
    zafer demirbaş: Alkol ve sigaradan alınan vergi daha hiç birşeyden alanamiyor..ama sadece sigara değil mevzu toplu taşıma da arttı gıda ürünleri de aklına gelebilecek herşey artıyor.öyle olay sigara değil yani.. 11 2 Tarik Yigit: emekliye sigara içenler bakıyor oradan alınan vergi hangi üründen alınıyor... 11 2 Recep Karagol: emeklilerle sigara içenler arasında nasıl bir bağ buldun anlamis değilim.ssunu desen anlarım sigaralara artı 20 TL SGK payı koyulsun sigara kaynaklı hastalıklarda devlet bu yükten kurtulur 2 5 Chef Cecey: saçma saçma boş boş yazmissin 3 2
  • Harun Çelik: Evet enflasyon hızla düşüyor ekepe ekonomiyi düzeltti 61 8 Yanıtla
    Kemsl: chp yi seçin dem ile beraber düzeltsin. sandık ortada 13 48
  • Güven Yaşar: bitirdin bizi AKP 26 3 Yanıtla
  • Tayfun çiçek: ooohhhhhhhh oooohhhhhhhh görüntüleri geliyor gözümün önüne allahım sabr.. 12 2 Yanıtla
    Kemsl: neymiş görüntüler zumbuk 0 8
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