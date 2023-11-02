Sigaraya 5 TL zam

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Aybaş, JTİ grubundaki zammın bugünden itibaren geçerli olacağını söyledi.

PAKET BAŞINA 5 TL ZAM

JTİ grubundaki sigaralar paket başına 5 TL zamlandı. Diğer gruplarında önümüzdeki günlerde zam açıklaması bekleniyor.

YENİ FİYATLAR

Son zamla birlikte 45 TL olan sigaralar 50 TL, 47 TL olan sigaralar 52 TL, 48 TL olan sigaralar 53 TL, 52 TL olan sigaralar 57 TL oldu.

EN UCUZU 50 TL

Öte yandan JTİ grubunun sattığı en ucuz sigara 50 TL, en pahalı sigara ise 57 TL oldu.