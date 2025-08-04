Küresel ekonomik krizin etkileri Türkiye'de de iyiden iyiye hissedilirken son dönemde birbirinden farklı kalemlere okkalı zamlar gelmeye devam ediyor.
Bu sabah itibarıyla P.M. grubu sigaralara zam geldi. Grubun en ucuz sigarası 90 TL olurken, en pahalı sigaranın fiyatı ise 100 lira oldu.
Öte yandan; sigara kullanımı akciğer kanserinin en yaygın sebepleri arasında gösteriliyor. Sigara dumanının aktif içici dışındaki kişiler tarafından solunması olan "pasif içiciliğin" de akciğer kanseri riskini yüzde 24 oranında artırdığı belirtiliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Sigaraya okkalı zam! En ucuzu 90 lira oldu - Son Dakika
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