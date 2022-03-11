Sigortam.net'e "En Insurtech Broker" ödülü - Son Dakika
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Sigortam.net'e "En Insurtech Broker" ödülü

11.03.2022 09:58
Sigortam.net'e "En Insurtech Broker" ödülü

Sigortam.net, sigorta ve teknoloji ekosistemi olan Insurtech Hub tarafından düzenlenen 2022 Türkiye Insurtech Ödülleri'nde "En Insurtech Broker" ödülünün sahibi oldu.

Sigortam.net, sigorta ve teknoloji ekosistemi olan Insurtech Hub tarafından düzenlenen 2022 Türkiye Insurtech Ödülleri'nde "En Insurtech Broker" ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sigortam.net, yeni nesil teknolojik çözümlerini insan dokunuşuyla harmanlayarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı hedefleyen vizyonuyla aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi.

Sigortam.net, sigorta ve teknoloji ekosistemi olan Insurtech Hub tarafından, sigorta sektöründe dijital dönüşüm farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen, Türkiye'deki ilk ve tek insurtech ödül organizasyonu 2022 Türkiye Insurtech Ödülleri'nde "En Insurtech Broker" marka seçilerek ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sigortam.net Üst Yöneticisi (CEO) Bora Uludüz, bu ödülü almış olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Ülkemizin insurtech bayrağını taşıyan lider markasıyız. 'Müşterinin Şampiyonu' olma vizyonuyla karmaşık bir ürün olan sigortayı çok daha anlaşılır, basit, uygun ve erişilebilir hale getirmek hedefiyle çalışıyoruz.

Dijitalleşme ve son teknolojinin imkanları ile insan sıcaklığını en iyi şekilde harmanlayarak sunduğumuz hizmeti mükemmelleştirmeye odaklanıyoruz. Sektördeki 22 yıllık tecrübemizle bundan sonra da yenilikleri ve ilkleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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geri dönüşüm, Sigorta, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sigortam.net'e 'En Insurtech Broker' ödülü - Son Dakika


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