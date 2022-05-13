Siirt'te dolu yağışı fideleri vurdu, ekipler hasar tespit çalışması yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te dolu yağışı fideleri vurdu, ekipler hasar tespit çalışması yaptı

13.05.2022 16:59
Siirt'te dolu yağışı fideleri vurdu, ekipler hasar tespit çalışması yaptı

Siirt'te etkili olan dolu yağışı yüzde 85'i domates fidesi olmak üzere önemli miktarda biber ve patlıcan fidesine zarar verdi.

Siirt'te etkili olan dolu yağışı yüzde 85'i domates fidesi olmak üzere önemli miktarda biber ve patlıcan fidesine zarar verdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı teknik personeller bahçelerde hasar tespit çalışması yaptı.

Meydana gelen şiddetli dolu yağışı sebebiyle Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Ulaştı, Gündoğdu ve İkizler köyleri ekili ve dikili alanlarında Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Baykan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından hasar tespit çalışmaları yapıldı. Ağırlıklı olarak sebze fidesi üretimi yapılan 3 köyde oluşan hasar tespit edilerek Tarım ve Orman Bakanlığı'na rapor edileceği belirtildi.

Bağ ve bahçelerde oluşan maddi zararlar, il ve ilçe teknik ekiplerince tespit edildiğini dile getiren Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, üreticilerin mağduriyetinin giderilmesine yönelik olarak çalışmalar yapıldığını söyledi. Demirhan, "Dolu zararının etkili olduğu bu üç köyümüz sebze fidesi üretimi ile bütün bölgede 25 vilayete hitap eden önemli bir üretim merkezidir. Bu köylerimizin yıllık 25-30 milyon arasında domates, biber ve patlıcan fidesi üretimi ile bölge ekonomisine önemli katkısı olmaktadır. Yaşanan afetten dolayı yüzde 85'i domates fidesi olmak üzere önemli miktarda biber ve patlıcan fidesi zarar görmüştür. Çiftçilerimize ve üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. - SİİRT

YORUMLAR
500
Erciş'te yağmur ve dolu yağışı Erciş'te yağmur ve dolu yağışı Alaşehir'de dolu yağışı 10 dakikada her yeri beyaza bürüdü Alaşehir'de dolu yağışı 10 dakikada her yeri beyaza bürüdü Dron ile tespit edilen 118 göçmen, jandarma ekiplerince kurtarıldı Dron ile tespit edilen 118 göçmen, jandarma ekiplerince kurtarıldı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siirt'te dolu yağışı fideleri vurdu, ekipler hasar tespit çalışması yaptı - Son Dakika


Son Dakika
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
16:49 Ukraynalı yetkili iddia etti: Rus ordusunda üst düzey komutanlar "kovulup tutuklandı"
16:39 Savaşın başından bu yana görülmemiş manzara! Ukrayna mahkemesinde yargılanan Rus askerin ömür boyu hapis isteniyor
16:34 Zelenski, "Direkt olarak Putin ile görüşmeye hazırım" dedi sonra şartını açıkladı: Önce topraklarımızı terk edin
16:20 Dinlenme tesisinde poğaçaların arasında dolaşan fare tepki çekti: Körfez Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlatıldı
16:15 Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz, Erşan Kuneri galasına sarı saçlarıyla katıldı!
16:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "NATO çıkışı" İskandinav ülkelerinin basınında
15:56 Mesut Özil'den sürpriz karar! Yatırımcısı olduğu kulübe gidiyor
15:40 Bakan Nebati: Ucuz kredi müjdemizin ardından konut fiyatını artıranlar tek tek tespit edildi! Suistimal ederek bizi aldatmalarına izin vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 17:02:48. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'te dolu yağışı fideleri vurdu, ekipler hasar tespit çalışması yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement