Her ay kiranın yüzde 20'si vergi olarak Maliye'ye gidecek - Son Dakika
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Ekonomi

Her ay kiranın yüzde 20'si vergi olarak Maliye'ye gidecek

Her ay kiranın yüzde 20\'si vergi olarak Maliye\'ye gidecek

Yeni vergi paketinde yer alan maddeye göre ev sahipleri yıllık kira vergisini artık her ay peşin ödemek zorunda kalabilir. Bankaya yatırılan kiranın yüzde 20'sinin vergi olarak kesildikten sonra kalanın ev sahibine aktarılacağı iddia ediliyor. Kirada stopaj uygulamasına geçilmesiyle devletin ev sahiplerinden 40 milyar liralık kira vergisi tahsil edeceği hesaplanıyor.

22.06.2024 08:16
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Yeni vergi paketi ile kiracı kirasını her ay bankaya yatıracak ve banka hesaba düşen kira parasının yüzde 20'sini vergi olarak kesip Maliye'ye gönderecek, geriye kalanı ev sahibinin hesabında bırakacak. Bu durumda, evini 10 bin lira kiraya veren ev sahibinin aylık kira geliri 8 bin liraya düşecek.

KİRANIN 5'TE 1'İ MALİYEYE

Evini kiraya verenlerin yılda bir defa beyanname vererek ödedikleri kira vergisinin (Gayrimenkul Sermaye İradı-GMSİ) otomatik vergi haline dönüşebileceği iddia edildi. Vergi paketine göre, kiracı kirasını her ay bankaya yatıracak. Banka hesaba düşen kira parasının yüzde 20'sini (5'te 1'ini) vergi olarak kesip Maliye'ye gönderecek, geriye kalanı ev sahibinin hesabında bırakacak.

KİRADA AYLIK VERGİ KESİNTİSİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Mevcut yasaya göre bir yıl boyunca elde edilen kira gelirlerinin vergisi bir sonraki yıl beyanname verilerek ödeniyor. Beyan sırasında her yıl yeniden değerleme oranında artan istisna tutarı toplam gelirden düşülüyor ve kalan kısım üzerinden yüzde 15'ten başlayarak vergi alınıyor. Yeni getirilecek sistemde ise kira gelirleri tıpkı çalışanların her ay maaşından yapılan vergi kesintisi (stopaj) gibi kesintiye uğrayabilir.

KİRA PARASINDAN YÜZDE 20 STOPAJ

Öte yandan bütün kira ödemeleri bankalar üzerinden yapılacak. Banka, faiz ve benzeri kazançlarda olduğu gibi ev sahibinin hesabına yatan kira parasından yüzde 20 oranında stopaj kesebilir. Kalan tutarın ise vergisi ödenmiş kira geliri olarak ev sahibinin hesabına düşebileceği belirtildi. Bu yöntemle, normalde yüzde 15'ten başlayan kira vergisi yüzde 20'ye yükselmiş olacak. Ev sahipleri daha sonra isterlerse giderlerini beyan edip ödedikleri vergiden iade talep edebilecek. Uygulamanın 2025'ten itibaren elde edilecek kira gelirlerinde geçerli olacağı ifade edildi.

EV SAHİPLERİ DEVLETE 40 MİLYAR VERGİ ÖDEYECEK

Kirada stopaj uygulamasına geçilmesiyle devletin ev sahiplerinden 40 milyar liralık kira vergisi tahsil edeceği hesaplandı. Bu da 200 milyar lira olması beklenen kira gelirinden ev sahiplerine kalacak tutarın 160 milyar lira olacağını gösteriyor. Ev sahipleri 12 aylık kira gelirinin 1 aylık tutarını devlete vergi olarak öderken yeni düzenleme ile 2 aylık kirayı devlete vermek zorunda kalabilir.

Maliye, Banka, İnşaat, Hukuk, Emlak, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Her ay kiranın yüzde 20'si vergi olarak Maliye'ye gidecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • AKN OGZ: Yakında nefes vergiside çıkar iyice şaşırdılar nefret ettirdiler kendilerinden 24 1 Yanıtla
  • Fatih Toptamuş: Şaka gibi memleket şaka gibi 22 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: desene kiralar 5 bin TL daha artacak olan kiracıya olacak Hayret bir şey 20 1 Yanıtla
  • Mustafa Obruk: Yanlış uygulanan ve yıllarca devam eden ekonomi politikasının meyvelerini yemeğe başladık. Demekki eski maliye başkanlarının uyguladığı politika yanlışmış ki şimdi ülkeyi yeniden toparlamaya çalışıyoruz. Keşke işi işin ehline bıraksalardı da inat etmeyip şu an bunları yaşamasaydık. Bi inat uğruna yaşadıklarımıza bakın. Liyakat yoksa sonuç bu 16 2 Yanıtla
  • Güven GÖRGÜLÜ: EYTyi geçirirken bunun böyle olacağı belliydi. ne kiradan alınacak gelir ne de ilave motorlu taşıtlar vergisi ne de başka kalem düzeltemez bu işi. her maaş günü Hazinenin yeni bir 6 şubat depremi. EYTyi iptal edip yaşı 60a çekmeden SGK havuzu 1000 yıl geçse düzeltilemez. yurt dışında gönülleri kazanacağız diye çok para gidiyor karşılıksız. sömürgeci ülke olmadığımızdan sadece sömürülüyoruz. sosyal devlet olmanın yani sosyal yardımların sınırı kaçmış durumda. Diyanet aracılığıyla mültecilere giden para kara bir delik durumunda. yeni vergiler piyasadan para çekmek anlamına gelir ve bu da piyasada durgunluğa sebep olur. neyseee. 11 1 Yanıtla
  • Mucahit Demir: Müslüman ülkeyiz arkadaşlar olacak o kadar 4 5 Yanıtla
  • Ali Yolun: Ozuruka vergi yolda arkaşlar 7 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic: ev sahibi de kiranin ustune koyacak. yani pakeetten gene garibana 3 un 1 i cikti. bence ossuruk vergisi de alinmali 5 0 Yanıtla
  • Samsun Sporlu: vur garibanin sırtına sonra zamlar anlık yapılıyor asgari ücrete zam yapilirkende aylarca düşün 3 0 Yanıtla
  • Beykozlu: Sırtımıza güneş paneli koyalım yazık devletimize gelir kapısı olur bizimde yemekte tuzumuz olsun dimi .. 0 0 Yanıtla

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