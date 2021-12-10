Simitçilerin keyfi zammı Belediyeden döndü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde geçtiğimiz günlerde 2 liradan satılan çıtır simide yapılan yüzde 50 zamma Menteşe Belediyesi dur dedi. Menteşe'de 90 gramdan 2 liraya satılan çıtır simidin Muğla Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası tarafından yapılan yüzde 50 zam ile 3 liraya yükselmesi vatandaşların tepkisine neden olmuştu.

Simit zammına tepki gösteren vatandaşların şikayetlerini değerlendiren Menteşe Belediyesi, çıtır simit üretimi, dağıtımı ve satışı yapan işletmeleri denetleyerek 6 işyerine cezai işlem uyguladı.

Menteşe Belediyesi tarafından yapılan incelemede Muğla Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası'nın çıtır simit fiyatına yaptığı zam kararını, Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'nın onayı olmadan alındığı tespit edildi.

Menteşe Belediyesi ekipleri, 9 çıtır simit üretimi, dağıtımı ve satışı yapan işletmelerde gerçekleştirdiği denetimlerde 1 işletme hariç 3 liradan satış yaptıkları tespit edilen 6 işletmeye cezai işlem uyguladı. 2 işletmeye kapalı olduğu için denetim yapılamadı. Yapılan denetimlerde 90 gram çıtır simidin 2 liradan satılması gerektiği vurgulanırken, vatandaşların Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın onay verdiği pastane işletmeleri hariç 3 liradan simit satan satış noktalarını belediye zabıta ekiplerine bildirmeleri istendi.

Menteşe Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından yeni simit fiyatının belirlenmesine kadar, üretim yerlerinden dağıtım ve satışı yapılan işletmelere yönelik ilçe genelinde denetimlerin devam edeceği belirtildi. - MUĞLA