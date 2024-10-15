Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi

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Meclis'e sunulan ve limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerine yıllık 750 TL'lik kesinti öngören yasa teklifi tartışmalara neden olurken AK Parti'nin tepkileri dikkate alarak düzenlemeyi yeniden değerlendireceği iddia edildi. Savunma Sanayi Destekleme Fonu hakkında ilk kez konuşan Şimşek çıkan haberleri doğrulayan bir açıklama yaparak "Parti grubumuz bazı konuları tekrar değerlendirebilir. Paketin bir kuruşu bile bütçeye girmeyecek" dedi.

15.10.2024 11:20  Güncelleme: 11:35
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AK Parti savunma sanayi projeleri için hizmet bedeli ve vergi olarak yıllık toplam hacmi 80 milyar liraya ulaşması beklenen torba yasa teklifini geçtiğimiz cuma günü Meclis'e sunmuştu.

KART BAŞINA 750 TL'LİK KESİNTİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın görüşülmesi beklenen torba yasa teklifiyle, limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerinden her bir kart başına 750 TL kesinti yapılacak.

AK PARTİ DÜZENLEMEYİ YENİDEN DEĞERLENDİREBİLİR

Torba yasa teklifi kamuoyunda tartışmalara neden olurken AK Parti'nin tepkileri dikkate alarak düzenlemeyi yeniden değerlendireceği öğrenilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuyla ilgili ilk işareti verdi.

"SAVUNMA PROJELERİNE KAYNAK GEREKİYOR"

Katıldığı canlı yayında Savunma Sanayi Destekleme Fonu hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek "Amaç çok açık ve net. Ülkemizin caydırıcılık gücünü artırma dışında hiçbir seçeneği yok. Bölgemizde ateş var. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Savunma projelerine kaynak gerekiyor. Savunma Sanayi fonunda ciddi şekilde para veriyoruz. Bu sene 165 milyara çıkarttık. Birçok yerden öneri alındı. Ekonomi Kurmayları ile çalışıldı. Parti grubumuz bazı konuları tekrar değerlendirebilir.

Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi

BAKAN ŞİMŞEK'TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

NTV canlı yayınında konuşan Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Katar ve Kuveyt ziyaretim oldu. Her iki ülkenin de Karma Ekonomi Komisyonu Eş Başkanıyım. Yakın dönemde Katar ile bir zirve yapılacak. Körfez bizim için ciddi fırsatlar barındırıyor. Özellikle turizmde çok önemli fırsatlar barındırıyor. Biz sektörel çeşitliliği başarmış bir ülkeyiz. Yakın ülkelerden tedarik artık önemli bir konsept. Bizim artık ekonomide model olarak tamamlayıcılık ilkesi. İnanıyorum ki yatırımcıların kaygıları azaldıkça büyük bir potansiyel var. 250'ye yakın oranın önde gelen firma yöneticileri ile bir araya geldik.

YURTDIŞINDA YATIRIMCI TOPLANTILARI

Haftaya ABD'de önemli bankalarla bir araya geleceğiz. IMF toplantıları marjında yatırım bankaları toplantılar yapıyor. Gideceğimiz G20 uzun bir toplantı olacak. ABD Hazine Bakanı ile görüşmemiz olacak. Çok taraflı uluslararası bankalarla bir araya geleceğiz.

CARİ AÇIK GERİLEMEYE DEVAM EDER Mİ?

Cari açık Türkiye'nin yumuşak karnı. Cari açık geçen sene mayısta çok yüksekti. Cari açık neredeyse yüzde 1'in altına indi. Bölgesel çatışmalar olmasa cari açık dengede olurdu. Bizim esas cari açıkla ilgili projeksiyonlarımız yapısal dönüşümden geçiyor. Çok önemli adımlar attık. 284 ürün belirledik. Bu ürünlere krediyle dünyadan ve Türkiye'den yatırımları çekmek istiyoruz. 8 ana başlık altında 30 ürün 2030'a kadar 30 milyar dolarlık destekle. Şu anda öncelikli olan yeşil dönüşüm. Yüksek teknolojili ürün üretimine destek sağlanacak. Bunlar kalıcı olarak cari açığı aşağıya çekecek. Cari açıkta önemli bir eşikteyiz. Bu projelerin hayat geçmesiyle birlikte cari fazlayı konuşuyor olacağız."

"ENFLASYON DÜŞMEYE DEVAM EDECEK"

Temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 28'e düştü. Enflasyon düşmeye devam edecek. Hizmet enflasyonu düşmeye başladı ama dünyada katılık var. Kira artışındaki yüzde 25'lik üst limiti kaldırınca yenilenen kira sözleşmelerinde yüzde 120'ye yakın artış oldu. Hizmetler enflasyonu zamanla gelirler politikasına güçlü tepki verecek. Enflasyon düşmeye başladıkça önümüzdeki dönem katılığı kıracağız.

Deprem ve EYT gibi maliye politikasına sınırlayıcı unsurlar var buna rağmen enflasyonda düşüş başlamış. Enflasyonda düşüş fiyat artışının yavaşlaması demek. Bu programı uygulayacağız. Bu program sonuç veriyor. Enflasyon beklentilerinde iyileşme var. Yenilenen kira sözleşmelerinin etkisi oldu. Geçmiş enflasyon baz alınıyor. Bunlar bir yıl sonra denklemden ve bazdan çıkacak. Kira artışlarının enflasyona etkisi bir yıl sonra normalleşmiş olacak. Konut arzının artması kira enflasyonunu etkileyecek. Yeşil dönüşüm en önemli öncelik. Körfez'de yeşil dönüşüme inanılmaz rağbet var. İştah çok büyük. En son Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir yatırım danışma toplantısı yapıldı, oraya gelenlerin yeşil dönüşüme muazzam bir ilgisi var.

"BÜTÇE AÇIĞI GERİLEYECEK"

Zamana ihtiyaç var, sabırla politikayı uygulayacağız. Bu ülkede geçen sene muazzam bir deprem olmuş. Geçen sene bütçe açığı yüzde 5.2 idi. Açığın üçte ikisi deprem harcama kaynaklı. Deprem yaralarını sarmayı biz önceliklendirdik. EYT etkisinin milli gelire oranı yüzde 2. Geriye bakmayalım önümüze bakalım. Daraltıcı bir maliye politikası uyguluyoruz.

Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi

"KAMUDA ARAÇ SATIŞI BAŞLAYACAK"

Kiralık araçları yüzde 15 azalttık. Yakında Özelleştirme İdaresi araç satışına başlayacak. Kamu harcamalarında sapma yüzde 1'in altında olacak. Daha önce öyle bir şey yoktu. Hiçbir bakanlık kendisine tahsil edilen harcamanın üstüne çıkamayacak. Bin civarı araç özelleştirmeye devredilmişti. Zaruri araç kiralamaları dışında izin vermiyoruz.

"CİDDİ KAYNAK GİRİŞİ VAR"

Ekonomi programımız sonuç veriyor. Net rezerv artışı 100 milyar doları aştı. Biz Türkiye'de rezerv yeterliliğini sorun olmaktan çıkardık. Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız. Savunma sanayii projelerine ek kaynak sağlamak zorundayız. Çelik kubbe inşası, 5. nesil uçak için kaynak gerekli. Savunma projelerine kaynak gerekiyor. Savunma Sanayi fonunda ciddi şekilde para veriyoruz. Bu sene 165 milyara çıkarttık. Birçok yerden öneri alındı. Ekonomi kurmayları ile çalışıldı. Parti grubumuz bazı konuları tekrar değerlendirebilir.

"BU FON BÜTÇENİN DIŞINDA"

Bu paket tamamen savunmaya kaynak için hazırlandı. Bu paket tamamen Savunma Sanayi Fonu'na gidecek. Bütçe açıklığını azaltmak için yapılmış bir paket değil. Paketin bir kuruşu bile bütçeye girmeyecek. Savunma sanayi bizim için çok önemli. Bu fona Hazine'nin herhangi bir müdahalesi yok. Eleştirilere kulaklarımızı tıkayamayız. Gelen değerlendirmeleri Meclis dikkate alır. Ben de bütçe dışı fonları ilkesel olarak doğru bulmuyorum. Ama bazı fonlar ihtiyaç.

"EKONOMİDE YAVAŞLAMA VAR"

Yavaşlama oranı iddia edildiği kadar büyük değil. Biz gerekirse istihdama yönelik ilave tedbir alırız. Bizim için en büyük öncelik kalıcı bir şekilde yüksek büyüme. Bunun da ön koşulu fiyat istikrarı. Biz enflasyonu düşürmeden asla rahatlamayacağız."

Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi

AK Parti, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Reis 13:
    23 yıldır ülkeyi yöneten siz. topladığınız vergilerle ne yaptınız? yaptığınız yapılar 10 yıllık vergiye dennk gelse bile 13 yıllık vergi kaybı var ortada. millet siz zevki sefasını sürün diye para bağışlamak zorunda değil! hiçbir siyasi halkın dostu değildir.gecsin herkes vatan millet naralarini . . 89 5 Yanıtla
  • Sedat Aslan:
    Ahh güzel ülkem... Bize ait olmayan bir hayali paradan vergi kesilecek duruma geldik . 67 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Kredi kartının içindeki para bize ait değilki bizden alasın parayı 60 2 Yanıtla
  • Engin Engo:
    torpil ekonomisini bırakıp vergileri layıkı ile toplarsanız fakir fukarayı rahat brakabilirsiniz. vergi zenginden alınır. siz fakiri yolup zengine veriyorsunuz. liyakat şart. ülkedeki her kurum çürümüş =)=) bakkal yönetemeyecek kişiler ülkede söz sahibi. e doğal olarak yaşadığımız durum bu yöneticilşerine seviyelerine bakarak çok çok normal 46 2 Yanıtla
  • Yazı Yorum..:
    HEMEN ERKEN SEÇİM ..! İNADINA OYLAR MUHALEFETE..YETTİ ARTIK TİYATROLARINIZ..!! 34 2 Yanıtla
  • oguz ates:
    borçtan vergi kesiliyor zenginden alamıyor ifşa edemiyor bazen Fox tv dinlemek gerçekleri ortaya çıkarıyor önce alsınlar Türkiye için canımız feda diyordum asgari ücretliyim bakıyorum zaten en cok vergiyi asgari ücretliden anında alıyor iki saat mesai yapsa yarısını vergiye kesiyor yol parası alıyorum patron yarısını ödüyor onu da yarısını vergiye devlet kesiyor kalan 300 TL ödediğim yol ücreti 800 TL asgari ücretli daha napsın.eyt kadrolulara parayı bitirdi 35 0 Yanıtla
  • recep akçaoğlu:
    bikerede foksa çık,sozcuye çık,halk TV ye çık,çıkmış NTV ye hertelden çalıyor.. 10 1 Yanıtla
  • Frenzy null:
    savunma sanayi yardım laşma hesabı açılsın herkes gönlüne göre verir 7 0 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Kaynak belli ve basit sn Erdoğan’ın 13 çel uçağı saray harcamaları ve sarayları satın ultra lüx zırhlı araçlarını satın mültecileri gönderin enflasyon anında %30 düşmezse yüzüme tkrn milletten 750 tl dilenmeye utanmıyormusunuz şimdi anladınız mı TANK PALET FABRİKASI. Satılmasın dediğimizde makarnacılar burda parazit yapıyordu 4 0 Yanıtla
  • Mehmet ali selvi:
    Biz hiçbir yavaşlama göremiyoruz marketlerde fiyatlar tepesi yukarı gidiyor yerinde duran hiçbir şey yok 4 0 Yanıtla
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