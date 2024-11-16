Şimşek'ten enflasyon paylaşımı: Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Şimşek'ten enflasyon paylaşımı: Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarıyla ilgili paylaşımda bulundu. Enflasyon beklentisinin 12 ay sonrası için iyileşmeye devam ettiğinin altını çizen Bakan Şimşek, ''Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor. Dezenflasyonu sağlamaya yönelik programımızı titizlikle uygulamaya devam ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

16.11.2024 13:28
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentisinin 12 ay sonrası için iyileşmeye devam ettiğini belirterek, "Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor. Dezenflasyonu sağlamaya yönelik programımızı titizlikle uygulamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan kasım ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni değerlendirdi.

SABIR VE KARARLILIK VURGUSU

Ekimde yüzde 48,6 olan yıllık enflasyonun söz konusu ankete göre, 12 ay sonra yüzde 27,2'ye gerilemesinin beklendiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için iyileşmeye devam ederken diğer vadelerde sınırlı artış gerçekleşti. Beklentilerdeki artışta son 2 aylık enflasyon verisi etkili oldu. Uzun süredir önemli ölçüde iyileşse de beklentilerin belirli bir seviyenin altına inmesi zaman alıyor. Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor. Dezenflasyonu sağlamaya yönelik programımızı titizlikle uygulamaya devam ediyoruz."

Şimşek\'ten enflasyon paylaşımı: Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Piyasa, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şimşek'ten enflasyon paylaşımı: Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Sadece Beşiktaş:
    MASAL DİNLENECEK YAŞI GEÇTİK SAYIN BAKAN HEP FASA FİSO İCRAHAT LAZIM 40 5 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Olum sen hangi Marsta yaşıyorsun söyle bizde gelelim. Bu nasıl bi kafa 31 1 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Erken seçimle bu İt sürüsünü yollama zamanı geldi geçiyor artık 27 4 Yanıtla
  • Guner Çavuşoğlu:
    Sözde enflasyon geriliyormuş, biz neden görmüyoruz, daha 1 hafta önce yumurtanın kolisi 100-115 TL’iken bugün kolisini 149 lıraya aldım, 5 lt sıvı ayçiçek yağı 1 ay önce 175-200 liraydı, bugün baktım sıradan bir marka sıvı yağ 269 TL “NASIL OLUYOR ENFLASYON DÜŞÜYORMUŞ” anlamak mümkün değil :(( 26 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bize gene sabir dustu. onlara saraylar 24 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Hiç samimi gelmiyorsunuz ama bana dürüm ayran verirseniz veya kapıma makarna bırakıp kaçarsanız sizi desteklerim. 21 6 Yanıtla
  • Ersan Yiğit:
    Bu sabır neden hep halktan isteniyor neden hep çileyi çeken halk oluyor. Halka hizmet için görevdesiniz ama işçi, memur ve işçi emeklisi yerlerde sürünüyor. 14 1 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    23 yıldır fakir fukara hep sabır ediyor zaten ama sonuç aynı. Bir yılda sizler sabır edin zam almayın giderinizi cebinizde karşılayın 8 1 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Memleketin içine et, sonrada sabredin de. Allah başımızdan alsın sizi 8 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    ferhat eserin kullandığı isimler: Sadece Beşiktaş, Sudem melis, Tazmanya 5 1 Yanıtla
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