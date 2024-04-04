Şimşek\'ten MYK toplantısında dikkat çeken çıkış: Günah keçisi sadece ekonomi değil

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, "seçim yenilgisinin en önemli nedeninin ekonomi" olduğuna yönelik söylemlere tepki gösterdiği iddia edildi.

"SEÇİM YENİLGİSİNİN ALTINDA SİYASAL NEDENLER VAR"

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Şimşek'in toplantıda, "Günah keçisi sadece ekonomi değil. Ekonominin yanında seçim yenilgisinin altında sosyolojik ve siyasal nedenler de var. Uyguladığımız ekonomi politikasında esas hedefimiz yüksek enflasyon ile mücadele. Enflasyon aşağı düşmeden alım gücü artmaz" çıkışını yaptığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞİMŞEK'E DESTEK

Şimşek'in uygulanan ekonomi yönetiminin "aynen devam etmesi gerektiği" değerlendirmesinin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Şimşek'e destek verdiği" ve "Ekonomi politikasına devam. Enflasyon hedefi gerçekleştirilmeli, toplum rahatlatılmalı" yanıtını verdiği iddia ediliyor.