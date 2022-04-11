Sinop Belediyesi, Türkiye'ye örnek olacak imzayı attı - Son Dakika
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Sinop Belediyesi, Türkiye'ye örnek olacak imzayı attı

11.04.2022 16:16
Sinop Belediyesi, Türkiye'ye örnek olacak imzayı attı

Sinop Belediyesi, tüm belediyelere örnek olacak bir harekete imzasını attı.

Sinop Belediyesi, tüm belediyelere örnek olacak bir harekete imzasını attı. Belediye meclis kararlarının yerel basında yayımlanması için protokol imzalandı.

Sinop Belediyesi, ocak ayında aldığı meclis kararıyla şeffaf belediyecilik anlayışıyla meclis kararlarının yerel basında yayımlanması adına protokol imzaladı. Vatandaşların belediyenin aldığı meclis kararlarına kolay ulaşım sağlaması, şeffaf belediyecilik örneğinin olması ve aynı zamanda ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan yerel basına katkı sağlanması amacıyla protokol imzalandı.

Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Bugün Sinop için önemli bir gün, tüm Türkiye'deki belediyelere ve gazeteciler cemiyetlerine örnek olacak bir oluşumun imzalarını atmak üzere toplanmış bulunuyoruz" dedi.

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti başkanı Cengiz Demirel, imza töreninde yaptığı konuşmada; "Kiminle oturup sohbet etsek yerel basının önemine ve ayakta kalmasına işaret ederler. Ama bunun arkasında Türkiye maalesef 'biz size çok desteğiz' diyenler 'bir an evvel yok olsalar da biz de rahat hareket edebilsek' anlayışı yer almaktadır. Maalesef son yıllarda gazetelerin, radyoların ve haber sitelerinin maliyetlerinin son derece artması, Türkiye genelinde çok hızlı olarak yerel basının sırasıyla kapanmasına yol açtı. Yerel basın kapanır ise insanlar maalesef işitme, konuşma ve duyma engelli olacaktır. Bu protokolün imzalanması ve belediye meclis kararlarının yayımlanmasının yerel basına sembolik de olsa bir can suyu niteliğinde gelir temin edecektir. Ama bu gelir hiçbir zaman Sinop basının doğruları yazmanın ötesinde belediyenin bir dümen suyuna girecek anlayışı getirmeyecektir" diye konuştu.

Türkiye'de ilk olması bakımından son derece önemli olduğunu dile getiren Demirel, "Türkiye'de 938 yerel gazetenin benzer yararlanmaya gireceğini zannediyorum. İllerdeki 81 gazeteciler cemiyeti tekliflerini belediye başkanlarına getireceklerdir. Onların da ne kadar basına bakışlarında samimi olup olmadıklarını öğrenmiş olacağız. Biz cemiyet olarak sayın başkana 'Evet yerel basın şarttır' dediğini bu imzayla tescil ettiği için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Sinop Belediyesi, Türkiye'ye örnek olacak imzayı attı
Sinop Belediyesi, Türkiye'ye örnek olacak imzayı attı
Sinop Belediyesi, Türkiye'ye örnek olacak imzayı attı

YORUMLAR
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Barış Ayhan, Türkiye, Sinop, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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