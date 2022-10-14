Sinop haberi! Sinop'ta yeni pazar yeri için çalışmalar başladı - Son Dakika
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Sinop haberi! Sinop'ta yeni pazar yeri için çalışmalar başladı

14.10.2022 00:57
Sinop haberi! Sinop'ta yeni pazar yeri için çalışmalar başladı

Sinop haberine göre Sinop'un Gelincik Mahallesi'nde eski pazar yerinin taşınması için yeni kurulacak bölgede çalışmalar başladı.

Sinop'un Gelincik Mahallesi'nde eski pazar yerinin taşınması için yeni kurulacak bölgede çalışmalar başladı. Proje tamamlandığında hem pazar yeri daha modern bir görünüme kavuşacak hem de eski yerine ticaret merkezi kazandırılacak.

Sinop Belediyesi tarafından Gelincik Mahallesi'ndeki mevcut pazarın taşınması için yürütülen projeye başlandı. Yaklaşık 2 ay sürecek çalışmalar sonucu yeni yerinde hazırlanan pazar yeri daha ferah bir ortam sağlanacak. Önceki yol kenarındaki eskiyen yapının yerine ise haftanın 7 günü işleyecek bir ticaret merkezi kurulacağı belirtildi.

Gelincik pazar yerinin kentin uzun yıllardan beri kanayan bir yarası olduğunu söyleyen Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Pazar yerinin içinde bulunduğu bina hem fonksiyonu olarak uygun değildi, hem de statik anlamda tehlike arz ediyor, riskli bir durum olduğunu düşünüyoruz hem de hacim olarak bu işe hizmet verecek uygun büyüklükte değil. Biz de bu sebepten yeni bir pazaryeri arayışına girdik, yine Gelincik Mahallesi'nde iç kesimde belediyemize ait olan bir bölgede şu anki mevcut pazaryerinden daha modern, daha sağlıklı alanı Gelincik Pazar Yeri olarak düzenliyoruz. İki aylık süre içerisinde inşaatının tamamlanıp hizmete girmesini düşünüyoruz" diye konuştu.

Özellikle yaz sezonunda Gelincik Mahallesi'nin iç kesiminde turizm hareketliliğinin yoğun yaşanması nedeniyle ihtiyaçlara hızlı cevap verebilmek için yeni yerini uygun gördüklerini kaydeden Başkan Ayhan, çalışmalara başlandığını ve pazar yerinin yeni yerine taşınacağını söyledi.

Eski pazar yerinin olduğu alanın eskiden belediyeye ait olduğu, sonrasında dükkanların satılmasıyla özel mülkiyetleri barındıran bir yapıya dönüştüğünü belirten Başkan Ayhan, "O binayı da yıkıp daha modern, daha çağdaş, belki altında sabit pazar olarak haftanın 7 günü semtin ihtiyaçlarına cevap verecek sabit pazarın olacağı, üzerinde iş merkezi ve alışveriş merkezi gibi farklı fonksiyonları da barındıracak modern binayı orada hizmete sokmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop haberi! Sinop'ta yeni pazar yeri için çalışmalar başladı - Son Dakika

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