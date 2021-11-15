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Sinop'ta kış lastiği mesaisi başladı - Son Dakika

Sinop'ta kış lastiği mesaisi başladı

15.11.2021 12:44
Sinop'ta kış lastiği mesaisi başladı

Sinop'ta şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık itibarıyla başlayacak kış lastiği takma zorunluluğu, oto lastikçilerinin mesaisini artırdı.

Sinop'ta şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık itibarıyla başlayacak kış lastiği takma zorunluluğu, oto lastikçilerinin mesaisini artırdı.

Nisan 2022'ye kadar geçerli olacak kış lastiği kullanımı zorunluluğu ve mevsim koşullarının ağırlaşması nedeniyle araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, kentte sanayi sitelerinde yoğunluk oluşturdu. Oto lastik ustası Hasan Üçüncüoğlu, kış aylarında sürücülere, mutlaka araçlarına kış lastiği takmaları uyarısında bulundu. Üçüncüoğlu, "Ulaştırma bakanlığımızın belirlemiş olduğu kış lastikleri kullanım dönemi 1 Aralık-1 Nisan arası bir kararname ile bildiri yaptı. Şuan da 10 kasım olmasına rağmen hava sıcaklığı birden düştü. Şuan baktığımız zaman 9 derecelik bir sıcaklık var dışarıda. Bunun dışında kış lastikleri kullanılması için ticari gruplarda zorunlu ama otomobil gruplarında ise güvenli seyahat edilebile bilmesi için, kazalara sebebiyet vermemesi için önemseniyor kış lastiğinin kullanılması. Bu ne için kış şartlarında lastiklerin sertleşmemesi, fren mesafelerini koruması ve süspansiyonu sağlaması için ve trafik yoğun arterlerde, trafik sıkışıklığına sebebiyet vermemesi için kullanılması önemseniyor. Bu emniyet tedbiridir. Güvenlik tedbiridir. Bunu bütün sürücülerin yapması gerekir. Şimdi bakıldığı zamanlar da Sinop'umuzda da havanın değişmesi birden soğuması müşterilerimizin yoğun ilgisine neden oldu. Gerek lastik otelimizdeki müşterilerimizin lastiklerinin dönüşümünü talep etmesi, gerekse olmayanların yeni lastik talep etmesi bizde de yoğunluğa sebep oldu. Bu manada kış lastiklerin takılmaya başlama süresi havanın soğumasıyla başlamış oldu. Biz her zaman için söylüyoruz birden yoğunluk olmaması için 1 Aralıkta bunun takılması gerektiğini her müşterimiz biliyor. Yani illa bunu için 1 Aralığı beklemeğe gerek yok, daha erken gelindiği zaman hem bu soğuk şartlarda müşterilerimizi bekleterek üşütmemiş oluruz, hem de rahat bir şekilde hizmet vermiş oluruz. Daha erken gelmeleri bizim için daha iyi oluyor bizim için. Takribi çalışma saatlerimiz 08: 30-18: 00, yaklaşık 30 müşterimizi bekletmeden sırasıyla alıp hizmetimizi verip göndermiş oluyoruz" dedi. - SİNOP

Sinop'ta kış lastiği mesaisi başladı
Sinop'ta kış lastiği mesaisi başladı
Sinop'ta kış lastiği mesaisi başladı
Sinop'ta kış lastiği mesaisi başladı
Sinop'ta kış lastiği mesaisi başladı

Aralık, Kasım, Nisan, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta kış lastiği mesaisi başladı - Son Dakika Ekonomi


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