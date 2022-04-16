Sinop'tan dünyaya çilek ihracatı - Son Dakika
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Sinop'tan dünyaya çilek ihracatı

16.04.2022 09:08

Sinop'tan dünyaya çilek ihracatı Senede 100 ton üretilen çilekler dünyaya ihraç ediliyor Sinop'ta yılda 100 tona yakın üretilen çilekler, 6 ülkeye ihraç ediliyor.

Sinop'tan dünyaya çilek ihracatı

Senede 100 ton üretilen çilekler dünyaya ihraç ediliyor

SİNOP - Sinop'ta yılda 100 tona yakın üretilen çilekler, 6 ülkeye ihraç ediliyor. Yaklaşık 4 milyon liraya mal olan topraksız çilek tesisi, onlarca kişiye istihdam sağlıyor.

Sinop Mertoğlu köyünde kurulan ve yaklaşık 4 milyon TL yatırıma mal olan topraksız çilek tesisinde üretilen çilekler, dünyada Dubai, Bahreyn ve Kırgızistan başta olmak üzere toplam 6 ülkeye ihraç ediliyor. Yıllık üretiminin 100 tona yaklaştığı tesis, onlarca kişiye iş olanağı sağlıyor. Kendi markasını oluşturarak iç piyasanın dışında dünyaya da ihraç edilen çileklerin lezzetine doyulmuyor. Genel olarak bakım işinde 9 çalışan ile gündelikçi toplamaya gelenlerle birlikte 25-30'a yakın çalışana ulaşıyor.

Sera sorumlusu Adem Emecan, "7 dönüm 250 metre kuruluş alanı var, 10 dönüm civarında tamamı. Senede 100 ton civarında çilek üretiyoruz. Dubai, Bahreyn, Kırgızistan o taraflara gönderiyoruz. Diğerlerini sayamadım, 6 ülke var. iç piyasaya da aynı zamanda veriyoruz. 9 kişi kadrolu eleman var, gündelikçiler geliyor bazen 5 oluyor 15 oluyor. Tekrar toplayanlar var, o zaman 25-30 kişi oluyor" şeklinde konuştu.

Sinop'tan dünyaya çilek ihracatı
Sinop'tan dünyaya çilek ihracatı
Sinop'tan dünyaya çilek ihracatı
Sinop'tan dünyaya çilek ihracatı

YORUMLAR
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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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