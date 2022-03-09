Sinop Valisi'nden zincir market görevlisine sert uyarı: "Hayatınızı yaşanmaz yaparız" - Son Dakika
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Sinop Valisi'nden zincir market görevlisine sert uyarı: "Hayatınızı yaşanmaz yaparız"

09.03.2022 19:18

Sinop Valisi'nden zincir market görevlisine sert uyarı: "Hayatınızı yaşanmaz yaparız" Sinop'ta marketlerde stokçuluğun önüne geçilmesi için uygulanan denetimlere katılan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, BİM market görevlisini uyararak, "Hayatınızı yaşanmaz yaparız ona göre" dedi.

Sinop Valisi'nden zincir market görevlisine sert uyarı: "Hayatınızı yaşanmaz yaparız"

SİNOP - Sinop'ta marketlerde stokçuluğun önüne geçilmesi için uygulanan denetimlere katılan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, BİM market görevlisini uyararak, "Hayatınızı yaşanmaz yaparız ona göre" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla illerde Ticaret İl Müdürlükleri ve belediye zabıta ekiplerinin yürüttükleri marketlerde stokçuluğu engellemek adına yürütülen denetimlere Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan ile market denetimine çıktı. BİM ve A101 gibi zincir marketlerin de aralarında bulunduğu marketlerin yağ raflarını ve depoları inceleyen Vali Karaömeroğlu, depoda ürün beklememesi konusunda sert şekilde uyararak stokçuluk yapana acımadıklarını dile getirdi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, yerel bir market sahibiyle girdiği diyalogda, "Her şey rafta olacak, depoda olmayacak" ifadelerini kullandı. Market sahibi "O konuda sıkıntı yok Sayın Valim, depoda da var, raflarda da var" dediğinde Vali Karaömeroğlu, "Sizde boş kalmadı, biliyorum" dedi.

Ardından zincir marketleri denetleyen Vali Karaömeroğlu, BİM mağaza sorumlusuyla yaptığı konuşmada depolarının Kastamonu'da olduğunu söyleyen çalışana "Oradan gelmiyor, neden gelmiyor? Var da mı gelmiyor" diye sordu. Çalışan "Bizim bilgimiz yok, stoklara şey olduğu için gelmiyor, erişemedikleri için gelmiyor. Bizim elimizde yok şuan" dedi. Mağazanın deposunu görmek isteyen Vali, üst kattaki depoyu inceledi. Malzeme kamyonunun sabah geldiğini söyleyen çalışana "Yeni geldi gördüm de, bunları raflara diziyorsun" dediği sırada Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan, tekrar denetleyeceklerini belirtmek için "Biz öğleden sonra geliyoruz Sayın Valim" dedi.

Vali Karaömeroğlu, Ticaret İl Müdürü Aykan'a, "Öğleden sonra gel, bunlar rafta değilse hemen işlem yaparız. Hayatınızı yaşanmaz yaparız ona göre yani. Burada acımamız yok yani. Bu konuda hoşgörümüz de yok. Bunlara hemen iki saat sonra bakacağız" ifadelerini kullandı.

Devamında A101 market sorumlusuna 5 litrelik yağın neden olmadığını soran Vali Karaömeroğlu'na market sorumlusu "Yok şu anda daha yeni geldi sevkiyatım, şimdi aldım" dedi. Vali Karaömeroğlu, "Hemen indir, öğleden sonra geleceğiz burada yoksa" diyerek raflarda olmaması durumunda ceza yazılacağını ima etti. Sorumlu, "İki saat içinde bitiyor" dedikten sonra vali, "Olsun sen dizeceksin, depoda olmayacak" diyerek depoyu da incelemek istedi. Depoda gelen ürünleri asansörde tuttuklarını gören vali, "Hemen raflara dizeceksin, oldu mu?" diye konuştu.

Denetimler sonunda konuşan Vali Karaömeroğlu, "İlimizde bir sıkıntı gözükmüyor. Marketçilerimizi fahiş fiyat ve stokçuluk konusunda ciddi bir şekilde uyarıyoruz. Stokçuluk yapana, fahiş fiyat uygulayana bir müsamaha göstermeyeceğiz, gerekli cezayı uygulayacağız. Vatandaşımıza haksızlık eden hiç kimseye fırsat vermeyeceğiz. Özellikle zincir marketlerin depoları ilimizde olmadığı için, depoları yakın büyük şehirlerde olduğu için bakamıyoruz, sadece kendi dükkanlarının küçük depolarını kontrol edebiliyoruz. Burada önemli olan depolarda bu tür beklemeleri engellemek. Oralarda bekletip de fiyatın yükselmesine sebep olmamak. Biz mevcut ilimizdeki onların küçük depolarını denetledik" şeklinde konuştu.

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Ticaret, Market, Sinop, A101, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinop Valisi'nden zincir market görevlisine sert uyarı: 'Hayatınızı yaşanmaz yaparız' - Son Dakika


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