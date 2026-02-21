Siparişler gelmedi, iftar sofraları kurulamadı! Ramazanda Carrefour'a şikayet yağıyor - Son Dakika
Siparişler gelmedi, iftar sofraları kurulamadı! Ramazanda Carrefour'a şikayet yağıyor

21.02.2026 13:59
Ramazan ayında Carrefour üzerinden verilen siparişlerde yaşanan teslimat gecikmeleri ve iade sorunları tüketicileri mağdur etti. İftar saatine yetişmeyen market alışverişleri ve teslim edilmeyen ramazan kolileri nedeniyle müşteriler hem maddi kayıp yaşadıklarını hem de ciddi hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi.

Ramazan ayıyla birlikte online market siparişlerine talep artarken, Carrefour'a yönelik peş peşe gelen şikayetler dikkat çekti. Tüketiciler, hem iftar saatine yetişmeyen siparişler hem de teslim edilmeyen ramazan kolileri ve siparişleri nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.

"İFTAR SAATİNDE MAĞDUR EDİLDİM"

Şikayet Var'a yazılan şikayetlere göre; İstanbul Beşiktaş Ortaköy'de yaşayan bir tüketici, online olarak saat 15.48'de yaklaşık 700 TL'lik alışveriş yaptığını, siparişinde özellikle kedisinin mamasının bulunduğunu belirtti. Ramazan günü iftar hazırlığı için verdiği siparişin saat 20.00 olmasına rağmen teslim edilmediğini ifade eden tüketici, "Oruçlu bir aile olarak iftar saatinde bu şekilde mağdur edilmem kabul edilemez" dedi.

Aynı siparişte yer alan 253 TL'lik kedi mamasının "stokta yok" denilerek sonradan iptal edildiğini aktaran müşteri, iptal bilgisinin ürün yola çıktıktan sonra iletildiğini savundu. İade sürecinde ise kredi kartına geri ödemenin 15 günü aşabileceğinin söylendiğini belirten tüketici, hem ailesinin hem de evdeki kedilerinin mağdur olduğunu ifade etti. Tanımlanan 125 TL'lik indirim kuponunun ise yaşanan sorunu karşılamaktan uzak olduğunu kaydetti.

RAMAZAN KOLİSİ SİPARİŞLERİ TESLİM EDİLMEDİ

Bir başka şikayet ise Kadıköy'den geldi. Carrefour SA Kadıköy İstanbul Hızlı Market üzerinden Trendyol GO aracılığıyla 19 Şubat 2026 tarihinde iki adet ramazan kolisi siparişi verdiğini belirten bir iş yeri yetkilisi, teslimat saatinin önce 18.00–21.00 aralığında göründüğünü, daha sonra 19.00–21.00 olarak güncellendiğini aktardı. Saat 21.30'a kadar beklediğini ancak sipariş teslim edilmeyince iptal etmek zorunda kaldığını söyledi.

Sipariş bedeli olan 1.599,90 TL'nin kartına iade edilmediğini ifade eden müşteri, Trendyol uygulamasında "iade reddedildi, uygun bulunmadı" açıklamasıyla karşılaştığını belirtti. Teslim edilmeyen bir ürünün iadesinin reddedilmesini "hukuken ve vicdanen kabul edilemez" olarak nitelendiren müşteri, ramazan ayında çalışanlarına hediye vermek isterken hem hediyelerden olduklarını hem de maddi kayıp yaşadıklarını dile getirdi.

Şikayetlerde ortak nokta, yoğunluk gerekçesiyle yaşandığı düşünülen teslimat aksamaları, stok iptalleri ve iade süreçlerindeki belirsizlik oldu. Tüketiciler, özellikle Ramazan ayında artan talebe karşı hızlı market ve teslimat süreçlerinin gözden geçirilmesini, ücret iadelerinin gecikmeden yapılmasını ve benzer mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması için önlem alınmasını talep etti.

Ekonomi, Güncel, İftar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    gidip elinizle alip gelin heryer market 10 0 Yanıtla
  • Fatih kardaş Fatih kardaş:
    Kedide mi oruç tutuyormuş? 5 1 Yanıtla
  • Furkan Zeren Furkan Zeren:
    Ramazan ayında oruç tutup bide boykot marketten sipariş verirsen olacağı bu 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
