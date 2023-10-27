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Şirketlerine baskın yapılan Engin Polat'tan dikkat çeken paylaşım - Son Dakika

Şirketlerine baskın yapılan Engin Polat'tan dikkat çeken paylaşım

Son Güncelleme: 27.10.2023 14:20

Haklarındaki vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddiasından dolayı dün 15 merkezine baskın yapılan Engin Polat, eşi Dilan Polat ile bir videosunu yayınlayarak sus emojisi ekledi.

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılarak mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait iş yerlerinde dün arama yapıldı. Baskın yapılırken sessiz kalan Engin Polat, sosyal medya hesabından eşiyle bir videosunu yayınlayarak sus emojisi koyması dikkat çekti.

SESSİZ KALDI

Haklarındaki iddialar her fırsatta yalanlayan ve daha önce iki kez merkezi kurşunlanan Engin Polat, şirketlerine yapılan aramanın ardından Dilan Polat ile bir videosunu yayınlayarak sadece sus emojisi ekledi. Polat, yapılan baskınlarla ilgili de açıklama yapmadı.

15 ŞİRKETTE ARAMA YAPILDI

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Dün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarıldı.

TELEFONLARINA EL KONULDU

Söz konusu kararın resmi belgede sahtecilik, suç islemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununu uygulamama suçlarından alındığı ortaya çıktı. Öte yandan arama kararının Polat çiftinin dijital materyallerini de kapsadığı dolayısıyla çiftin telefonlarına da el konuldu. İş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve elektronik cihaza el konuldu. El konulan malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekipleri tarafından araçlara yüklenerek götürüldü.

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Son Dakika Ekonomi Şirketlerine baskın yapılan Engin Polat'tan dikkat çeken paylaşım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şirketlerine baskın yapılan Engin Polat'tan dikkat çeken paylaşım - Son Dakika
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