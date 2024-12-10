Sivas Belediyesi\'nden Emeklilere Aylık 2 Bin TL Nakit Destek

Ekonomi

Tel Rıfat komutanı, yeni dönemi işaret etti! Türkiye ile ilgili sözleri dikkat çekici

Sosyal yardım projelerine bir yenisini daha ekleyen Sivas Belediyesi, şehir merkezinde ikamet eden ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik nakit destek uygulamasını başlattı. Yardım programı kapsamında Belediye, emekli vatandaşlara aylık 2 bin TL nakit destek sağlayacak.

Başvurular 11 Aralık 2024 Çarşamba günü ile 16 Aralık 2024 Pazartesi günleri arasında Belediyenin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ödemeler ise 2025 yılı Ocak ayından itibaren başlayacak.

"HAK EDEN VATANDAŞLARIMIZA NAKİT DESTEKLERİMİZİ GÜLKARTLAR ÜZERİNDEN YATIRACAĞIZ"

Seçim zamanı verilen sözleri bir bir yerine getirdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "Dar gelir emeklilerimize aylık 2 bin TL nakit destek sağlayacağız demiştik. 11 Aralık Çarşamba günü itibariyle başvurulara başlıyoruz. Belediyemiz internet sitesindeki sosyal destek bölümünden başvurularınızı yapabilirsiniz. 16 Aralık Pazartesi günü mesai bitiminde başvurular sona erecek. Hak eden vatandaşlarımıza nakit desteklerimizi Gülkartlar üzerinden yatıracağız. Bu kartlarımız Ocak ayının ortası itibariyle teslim edilecek. Vatandaşlarımız buradan hem nakit olarak çekebilecekler, hem de bu kartla şehrimizdeki yerel esnaflardan ihtiyaçlarını temin edebilecekler" dedi.

"KRİTERLERDEN EN ÖNEMLİSİ EMEKLİ MAAŞININ 12 BİN 500 TL'Yİ GEÇMEMESİ GEREKİYOR"

Nakit destek için belirlenen kriterlere değinen Başkan Uzun, "Bu kriterlerden en önemlisi emekli maaşının 12 bin 500 TL'yi geçmemesi gerekiyor. Başvuruların ardından gerekli değerlendirmeler yapılacak. Sonraki süreç içerisinde de planlamalarımıza göre 20 Ocak gibi Gülkartlara desteklerimizi yatırmış olacağız. Şimdiden şehrimizdeki emeklerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.