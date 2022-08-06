Ayçiçeği ekim alanı arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Ayçiçeği ekim alanı arttı

06.08.2022 17:36

Sivas'ta ayçiçeği ekim alanının son 3 yılda 6 bin dekardan 130 bin dekara yükseldiği bildirildi.

Sivas'ta ayçiçeği ekim alanının son 3 yılda 6 bin dekardan 130 bin dekara yükseldiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ile Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, merkeze bağlı Yaramış köyünde ayçiçeği ekim alanını, mantar ve yumurta üretim tesislerini ziyaret etti.

Üreticilerden bilgi alan Şimşek, "Memnuniyetle gördük ki ilimizde tarım her geçen gün gelişiyor, tarımdaki çeşitlilik artıyor. Devletimizin teşvikleriyle vatandaşımız daha çok üretiyor. Özellikle ayçiçeğindeki üretim son 3 yılda büyük artış gösterdi. 6 bin dekar üretimden 130 bin dekara çıktı." ifadelerini kullandı.

Ayçiçeği üretiminin stratejik olduğunu vurgulayan Şimşek, "Çiftçimize de çok kazandıracak bir üretim. Bu üretimi teşvik ediyoruz. Bundan sonra ayçiçeği üretimini ilimizde daha çok göreceğiz. Bunun yanında mantar üretimi ile yumurtacılık da gelişiyor." açıklamasında bulundu.

Mantar ve yumurta üretiminde bölgenin lideri konumunda bulunan Sivas'ta, ürün çeşitliliğinin de her geçen yıl arttığını, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) katkıları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle kurulan tesiste, günlük 3 bin 500 kilogram kültür mantarı ve 13 bin gezen tavuk yumurtası üretildiğini belirten Şimşek, yetkililere teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Hollanda'dan geldi, eğitim için bindiği attan düşüp ağır yaralandı Hollanda'dan geldi, eğitim için bindiği attan düşüp ağır yaralandı Sivas'ta attan düşen kadın ağır yaralandı Sivas'ta attan düşen kadın ağır yaralandı Attan düşen genç kadın ağır yaralandı Attan düşen genç kadın ağır yaralandı
Kaynak: AA

Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ayçiçeği ekim alanı arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:49 Toplu tecavüze uğrayan kadın aşırı yemek yiyerek kendini öldürmeye çalıştı
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
17:52 İYİ Parti lideri Akşener, çiftçinin elektrik faturası tutarına tepki gösterdi: Nasıl ödeyeceksin kardeş?
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
16:06 Bolu'da bir adam, bahçesinden izinsiz mısır alan 12 yaşındaki çocukları tekme tokat dövdü! Kız çocukları yaşadıkları dehşet anlarını anlattı
15:48 Çin'de hayvanlardan insanlara geçen yeni ölümcül bir virüs tespit edildi! En belirgin semptomları yorgunluk ve öksürük...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 18:04:26. #1.11#
SON DAKİKA: Ayçiçeği ekim alanı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement