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Sivas susuz kalmasın diye 615 milyon TL harcanacak - Son Dakika

Sivas susuz kalmasın diye 615 milyon TL harcanacak

30.12.2021 12:15
Sivas susuz kalmasın diye 615 milyon TL harcanacak

Sivas'ta içme suyu barajları S.O.S. verirken ihale aşamasına gelen 615 milyon liralık dev bir proje ile Sivas'ın su sıkıntısının çözülmesi hedefleniyor.

Sivas'ta içme suyu barajları S.O.S. verirken ihale aşamasına gelen 615 milyon liralık dev bir proje ile Sivas'ın su sıkıntısının çözülmesi hedefleniyor.

Son asrın en kurak yılarını yaşayan Sivas'ta içme suyu ihtiyacının karşılandığı 4 Eylül Barajı'nda doluluk oranı 4'te 1 seviyesinin altına düştü. Muhtemel kuraklığı ön gören Sivas Belediyesi 2021 yıllının başında, 50 kilometre mesafedeki Pusat Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na su naklini gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan projenin ihalesinin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yaklaşık 615 milyon TL maliyetli proje ile Sivas'ın su sıkıntısının ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas'ı susuz bırakmayacaklarını belirtip, "Son yıllarda ilimiz ve bölgemizde etkili olan kuraklık nedeniyle ilimizin su ihtiyacını karşılayan Tavra Deresi havzalarında ve 4 Eylül Barajı'nda maalesef bir su sıkıntısı var. Biz bu sorunu daha önceden gördüğümüz için çalışmaları başlatmıştık. 2021 yılı başında konuyu sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettiğimizde bir projemiz yatırım programına alındı. DSİ Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlüğü aracılığı ile hızlı bir şekilde proje çalışmalarını tamamladı. Sayın Cumhurbaşkanımız da ihalesini verdi. Proje revize edildi. Yaklaşık 615 milyon TL'lik bir proje. En kısa zamanda projeyi tamamlayarak Pusat Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na su getireceğiz. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah yağışların bol olmasını umut ediyoruz. Sivas'ı susuz bırakmamak adına çalışmalarımızı hızlı ve koordineli bir şekilde sürdürüyoruz. En kısa zamanda hızlı bir şekilde ihale yapılarak öncelikle Seyfebeli'den su taşınacak bilahare de proje bir bütün olarak devam edecek. Amacımız ve gayemiz Sivas'ı susuz bırakmamak ve inşallah da bırakmayacağız" şeklinde konuştu. - SİVAS

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Türk Lirası, Eylül, Sivas, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sivas susuz kalmasın diye 615 milyon TL harcanacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sivas susuz kalmasın diye 615 milyon TL harcanacak - Son Dakika
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