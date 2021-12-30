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Sivas'ta tarım ve hayvancılık desteklendi, çiftçinin yüzü güldü - Son Dakika

Sivas'ta tarım ve hayvancılık desteklendi, çiftçinin yüzü güldü

30.12.2021 11:34
Sivas'ta tarım ve hayvancılık desteklendi, çiftçinin yüzü güldü

Sivas İl Özel İdaresi 2021 yılında kentin Tarım ve Hayvancılığına milyonlarca lira katkı sağlayarak yeni projeler hayata geçirdi.

Sivas İl Özel İdaresi 2021 yılında kentin Tarım ve Hayvancılığına milyonlarca lira katkı sağlayarak yeni projeler hayata geçirdi.

Sivas İl Özel İdaresi, şehrin tarım ve hayvancılığının gelişmesine katkı sunmaya devam ederken çeşitli alanlarda çiftçiyi yalnız bırakmıyor. Tarım ve hayvancılık alanında ortaya koyduğu projelerle gücüne güç katan İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, 2021 yılında İl Özel İdaresi, KÖYDES VE DAP kapsamında; 43 adet sulama projesini köylere kazandırdı. Sulama projelerinin tamamlanmasıyla birlikte 472 hektar alan tarımsal sulamaya açılırken, bu projeler için yaklaşık toplam 11 milyon 699 bin 822 TL harcama yapıldı.

Yeni Gölet projeleriyle çiftçinin yüzü gülüyor

Gölet projelerine de önem veren Sivas İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü. DAP İdaresi tarafından kuruma gönderilen kaynaklarla 3 adet projenin yapılmasını sağladı. KÖS projesiyle Yıldızeli Karacaören, Şarkışla Lisanlı ve Gemerek Arpaözü köylerinde 3 milyon 952 bin 248,33 TL harcama yapılarak, yeni göletler 115 hektar alan sulama açılmasına imkan sağladı. Sulama projelerinin yanı sıra tarımsal projelere de katkı sunmaya devam eden İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne katkı payı desteği vererek, projelerin uygulanmasında büyük rol oynadı.

Çitçiye sıvat desteği sağlandı

Kaba yem açığının giderilmesi, mandalarda verimi yükseltme, çilek üretiminin artırılması, kenevir üretiminin artırılması, lavanta üretiminin artırılması ve mikro havza bazlı meyveciliği geliştirme projelerine 3 milyon 314 bin 397 TL destek sağlandı. Öte yandan hayvancılık alanında da önemli projelerin hayata geçirilmesine katkı sunan İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından ile tahsis edilen sıvatların dağıtımına destek sundu. Çiftçilere 3 bin 327 adet beton ve sac sıvat dağıtımı yapılırken projeyle meralarda hayvanların su ihtiyaçlarını karşılanıyor. - SİVAS

Sivas'ta tarım ve hayvancılık desteklendi, çiftçinin yüzü güldü
Sivas'ta tarım ve hayvancılık desteklendi, çiftçinin yüzü güldü
Sivas'ta tarım ve hayvancılık desteklendi, çiftçinin yüzü güldü
Sivas'ta tarım ve hayvancılık desteklendi, çiftçinin yüzü güldü
Sivas'ta tarım ve hayvancılık desteklendi, çiftçinin yüzü güldü
Sivas'ta tarım ve hayvancılık desteklendi, çiftçinin yüzü güldü
Sivas'ta tarım ve hayvancılık desteklendi, çiftçinin yüzü güldü
Sivas'ta tarım ve hayvancılık desteklendi, çiftçinin yüzü güldü

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Türk Lirası, Tarım, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta tarım ve hayvancılık desteklendi, çiftçinin yüzü güldü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sivas'ta tarım ve hayvancılık desteklendi, çiftçinin yüzü güldü - Son Dakika
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