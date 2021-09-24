Üye Girişi
Sivas'ta TARSİM'e tepki - Son Dakika

Sivas'ta TARSİM'e tepki

24.09.2021 09:58
Sivas'ta TARSİM'e tepki, System.String[]

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas'ta TARSİM tarafından tutulan hasar tespit oranlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas'ta TARSİM tarafından tutulan hasar tespit oranlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, 2021 yılında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kuraklık ve don nedeniyle yüzde 60'lara varan oranda hasar tespit edildiğini hatırlattı. Çetindağ; TARSİM'in poliçe sayısının fazla olduğu yerlerde hasarı az, poliçe sayısının az olduğu yerlerde ise hasarı fazla gösterdiğini iddia etti.

Çetindağ, çiftçilerin kuraklık ve don deneniyle yüzde 60'a varan ürün kaybı yaşadıklarını ifade edip, "Bu sene hasadımız bitti. Yine de 'Çok şükür' diyoruz fakat bizim esas sıkıntılarımızdan bir tanesi de TARSİM'le ilgili. Çiftçilerimizin en büyük mağduriyeti TARSİM. Cumhurbaşkanımız açıklamasında kuraklık ve dondan dolayı birçok ilimizde 100 lira dönüm başına destek verileceğini açıkladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri de hasar tespit çalışmalarını yaptı. Sivas'ımızda kuraklık ve donla ilgili yüzde 30 ila yüzde 60 arasında hasar oranı verildi. Bizim çiftçilerimiz daha çok TARSİM sigortası yaptırıyorlar. Mecbur yaptırıyorlar, yaptırmazlarsa kredi kullanamıyorlar. Nedense TARSİM bizim Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizin verdiği hasar oranının tam tersine hiç hasar vermedi. Yani sigorta yapılan köylerimizde hasar tespit hemen hemen hiç yok. Poliçesi olmayan köylerde hasar tespiti yüzde 60'ın üzerinde. Yan yana olan köylerden birinde poliçe çok olduğu için yüzde 20 hasar tespiti vermişsin, yan köyde hemen hemen hiç poliçe olmadığı halde yüzde 60 vermişsin. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Burada bir sıkıntı var" dedi.

Çiftçi sigortadan yararlanamıyor

Sigortalı çiftçilerin neden sigortadan yararlanamadığını soran Çetindağ, "Tarım İl Müdürlükleri, İlçe Tarım Müdürlüklerimizin Sivas'ta yüzde 40'ın altında hasar olmadığını raporlar halinde tutarak Tarım Bakanlığımıza bildirdi. Burada da ne TARSİM Genel Müdürü ne de biz Malatya'ya bağlıyız Malatya Bölge Müdürü çiftçimize ayrıntılı bilgi vermedi. Çıkıp bu olayı açıklasınlar. 'Hiç hasar yok' ya da 'Biz şu sebeplerden dolayı tutmadık' desinler. Çiftçimiz bu konuda çok mağdur. Biz her sene bahar geldiği zaman çiftçilerimizle toplantılar yaparak 'TARSİM sigortası yaptırın' diye bas bas bağırıyoruz. Ziraat Bankası da Tarım Kredi de bunu söylüyor. Biz TARSİM sigortası yaptırın diye çiftçimize anlatacağız siz gelip hasar yokmuş gibi rapor tutarak çiftçimizi mağdur edeceksiniz. Buradan TARSİM yetkililerine söylüyorum: Bizim çiftçimizi lütfen mağdur etmeyin. Hasar tespit komisyonları yüzde 60'ın üzerinde Sivas'a hasar verdiyse TARSİM sigortası hiç hasar vermediyse bunun altında farklı şeyler ararız. Bundan sonra tarım sigortası yaptırmayacağız çünkü bunun karşılığını alamıyoruz. Esas sıkıntımız bu. TARSİM Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlüğü yetkilileri de çıksın çiftçimize net açıklama yapsın. Bizim çiftçimizi rahat bıraksınlar. Parasını alıp da 'Hasar yok' diyerek çiftçimizi sıkıntıya sokmasınlar. Ben bundan dolayı TARSİM'i kınıyorum. Çıksın çiftçimize doyurucu bilgi versinler" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Sivas'ta TARSİM'e tepki

Ziraat Odası, Hisarcık, Tarım, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta TARSİM'e tepki - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tümer Metin'den, yeni transfer Crespo'ya ağır eleştiri: Fenerbahçe seviyesinde değil, dikkate alınacağını sanmam 11:18 Tümer Metin'den, yeni transfer Crespo'ya ağır eleştiri: Fenerbahçe seviyesinde değil, dikkate alınacağını sanmam Son dakika gündem haberleri! Son dakika haberleri! 11:04 Son dakika gündem haberleri! Son dakika haberleri! AK Partili il başkanından 10:45 AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim
Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar 10:36 Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 10:14 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticilerle görüştü, vatandaşın sitemi damga vurdu: Köleleştirmeye doğru gidiyoruz 09:42 Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticilerle görüştü, vatandaşın sitemi damga vurdu: Köleleştirmeye doğru gidiyoruz
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası 09:05 Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler 08:39 Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler

Son Dakika Haberleri
11:13 Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, sıcaklıklar hafta sonu 26 dereceye ulaşacak
11:04 Son dakika gündem haberleri! Son dakika haberleri!
10:45 AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim
10:44 Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere öneri: Yurt dışına gidin ama mutlaka geri dönün, benim yaptığımı yapmayın
10:44 12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu
10:37 Beşiktaş'ta saat başı sakatlık haberi gelmeye başladı! Montero da sakatlandı, oynayabilecek 15 kişi kaldı
10:36 Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar
10:15 Erman Toroğlu'ndan canlı yayında Cüneyt Çakır'a tehdit: Seni duman edeceğim
10:14 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü
10:10 İntihar girişiminde bulunan vatandaş, soğuk hava sebebiyle hipotermi geçirdi
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, sıcaklıklar hafta sonu 26 dereceye ulaşacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, sıcaklıklar hafta sonu 26 dereceye ulaşacak         
11:13
Kıskançlık yüzünden karısını öldürdü, ifadesiyle dehşete düşürdü: Oğlum 'baba' deyince kendime geldim Kıskançlık yüzünden karısını öldürdü, ifadesiyle dehşete düşürdü: Oğlum 'baba' deyince kendime geldim         
10:48
12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu 12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu         
10:44
Erman Toroğlu'ndan canlı yayında Cüneyt Çakır'a tehdit: Seni duman edeceğim Erman Toroğlu'ndan canlı yayında Cüneyt Çakır'a tehdit: Seni duman edeceğim         
10:16
Son Dakika! Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, bir kez daha rekor kırdı Son Dakika! Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, bir kez daha rekor kırdı         
09:52
Taliban, Hırsızlar için uygulanan Taliban, Hırsızlar için uygulanan "el kesme" cezasının geri geleceğini duyurdu         
09:35
Önce sinemacı Enes Kaya'ya kurşun yağdırdılar sonra eşinin dükkanına saldırdılar Önce sinemacı Enes Kaya'ya kurşun yağdırdılar sonra eşinin dükkanına saldırdılar         
09:02
Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu         
22:36
Aleyna Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulundu Aleyna Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulundu         
22:28
Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu         
22:00
Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi         
21:01
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak         
18:14
Espor tutkunlarına üzücü haber! Ataşehir'deki Avrupa'nın en büyük Espor tutkunlarına üzücü haber! Ataşehir'deki Avrupa'nın en büyük "Espor Sahnesi" kapatıldı         
17:32
Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak         
16:21
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 11:21:55. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta TARSİM'e tepki - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement