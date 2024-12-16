Hangi parti ne kadar asgari ücret talep ediyor?

Ekonomi

Genç adamın kahreden sonu! Her şeyi planlamış

Yaklaşık 7 milyon çalışan 2025 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranını merakla beklerken, siyasi partiler de talep ettikleri rakamları kamuoyuna duyurdu. Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon, yaşam maliyetleri ve iş gücü piyasasındaki dengeler belirleyici olacak. Ancak partilerin açıkladığı rakamlar, ekonomik gerçeklikler ve siyasi vizyonlar açısından birbirinden oldukça farklılık gösteriyor. Bu yıl da, her bir parti asgari ücretin çalışanın yaşam standardını iyileştirecek düzeyde olmasını savunuyor. Talep edilen rakamlar, 30 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiyor.

İşte siyasi partilerin 2025 için talep ettikleri asgari ücret rakamları ve gerekçeleri:

ERDOĞAN: ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE AĞIR YÜK GETİRMEYECEK ANLAYIŞLA SÜREÇ YÜRÜTÜLECEK

Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların beklediği asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yarından itibaren asgari ücret tespit komisyonu görüşmelere başlıyor. Hem çalışanlarımızın beklentilerini gözetecek hem de ülkemiz ekonomisine taşınması ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğini ümit ediyorum" dedi.

CHP: 30 BİN TL ALTINA YOKUZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin asgari ücret talebinin 30 bin TL olduğunu açıkladı. Özel, "Bu rakamın altında biz yokuz. İtiraza, mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

DEM PARTİ: EN AZ 35 BİN TL OLMALI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, asgari ücretin en az 35 bin TL olması gerektiğini savundu. Bakırhan, "Asgari ücretliler insanca yaşayabilecekleri bir ücret almalıdır" diyerek, ücretin yılda iki kez güncellenmesi gerektiğini belirtti.

İYİ PARTİ: ARA ZAM İLE 28 BİN TL

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, işverenlerin durumu göz önünde bulundurularak, 2025 yılının ilk yarısında asgari ücretin en az 28 bin TL olmasını ve Temmuz ayında ara zam yapılmasını talep etti. Dervişoğlu, "Bunun altında kalan ücret, Türk milletine zulümdür" dedi.

GELECEK PARTİSİ: EN AZ 33 BİN 337 TL

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, asgari ücretin en az 33 bin 337 TL olması gerektiğini belirterek, "Enflasyon karşısında asgari ücretliyi ezdirmemiş olursunuz" dedi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ: 35 BİN TL

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, asgari ücretin yeni yılda 35 bin TL olması gerektiğini söyledi.

GENÇ PARTİ: 50 BİN TL

Genç Parti Lideri Burçin Şahindur, asgari ücrete ilişkin asgari ücret için 50 bin Türk lirası talebinde bulunarak "Asgari ücret 50 bin lira, en düşük emekli maaşı 35 bin lira olmalı. 22 yılda toplanan 3 trilyon dolarlık vergi doğru kullanılsa, asgari ücreti de emekli maaşını da artırırız." dedi.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: EN AZ 25 BİN TL

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücretin enflasyon oranında artırılması gerektiğini belirterek "En az 25 bin TL olmalıdır" dedi.

BAKAN IŞIKHAN: MUTABAKATLA BELİRLENECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesinde, tüm tarafların mutabık kalacağı bir tutarda uzlaşılacağına inandığını belirtti.