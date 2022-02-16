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Siyez unundan simit yaptı, taleplere yetişemiyor - Son Dakika

Siyez unundan simit yaptı, taleplere yetişemiyor

16.02.2022 09:56
Siyez unundan simit yaptı, taleplere yetişemiyor

Adana'da geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez unundan yapılmaya başlanan simit yoğun ilgi görüyor.

Adana'da geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez unundan yapılmaya başlanan simit yoğun ilgi görüyor. Tanesi 7 liradan satılan simit günde sınırlı sayıda üretiliyor.

Adanalı Fahri Aslan, astsubay başçavuş olarak görev yaparken 2006 yılında geçirdiği kaza sonucu vazife malulü olarak emekli oldu. Aslan, daha sonra Seyhan ilçesi Baraj Caddesi'nde bir ekmek fırını işletmeye başladı. Geçirdiği kaza sonucu ise doktorlar tarafından Aslan'ın beyaz ekmek yemesi yasaklandı.

Aslan, 2016 yılında Kastamonu'ya bir ziyaret için gittiğinde siyez unundan yapılmış ekmek yedi. Yediği ekmek kendisine hiçbir zarar vermeyince unu Adana'ya getirdi ve kendi fırınında siyez pidesi yaptı.

Sosyal medyadan da tanıtımını yapan Aslan, artan talep sonucu önce haftada 2 gün ardından da haftanın her günü siyez pidesi yapmaya başladı. Ayrıca Aslan, İstanbul'a da şube açarak siyez unundan lahmacun, kuşbaşılı, kaşarlı ve sucuklu pide üretimine de geçti.

Vatandaşlara siyez unundan çeşitli ürünler sunmaya çalışan Aslan, simit yapmaya da başladı. Simidin içerisine de tereyağı yerine zeytinyağı ayrıca da keten ve chia tohumu ekledi. Tanesi 7 liradan günde 150-200 tane satılan simite, doğal ürünlere taleple paralel ilgi giderek artıyor.

Fırında işletmecilik yapan Hadi Demirbağ, yoğunluğun her geçen gün arttığını söyledi. Demirbağ, "Daha önce siyez pideyi Türkiye'ye tanıttık ve şimdi de siyez simidi hayata geçirdik. Talep çok güzel. İnsanlar çok güzel ilgi gösteriyor. Sağlık problemleri olan vatandaşlar daha çok ilgi gösteriyor. Yeni başlamamıza rağmen çok güzel bir ilgi var" diye konuştu.

Müşterilerden Sibel Takı ise sağlık sorunları nedeniyle uzun zamandır siyez ekmeği tükettiğini, simit tüketimine de yeni başladığını söyledi. Takı, "Ben de glütene karşı hassasiyet vardı. Sağlık problemi olan herkese öneririm" ifadelerini kullandı. - ADANA

Siyez unundan simit yaptı, taleplere yetişemiyor
Siyez unundan simit yaptı, taleplere yetişemiyor
Siyez unundan simit yaptı, taleplere yetişemiyor
Siyez unundan simit yaptı, taleplere yetişemiyor
Siyez unundan simit yaptı, taleplere yetişemiyor
Siyez unundan simit yaptı, taleplere yetişemiyor
Siyez unundan simit yaptı, taleplere yetişemiyor
Siyez unundan simit yaptı, taleplere yetişemiyor
Siyez unundan simit yaptı, taleplere yetişemiyor

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Kastamonu, Astsubay, Emekli, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siyez unundan simit yaptı, taleplere yetişemiyor - Son Dakika Ekonomi


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