Smart Güneş Teknolojileri, 10 yılda "milyar dolarlık şirket" olmayı hedefliyor - Son Dakika

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, halka arzla kurumsal bir şirket olmayı ve bir dünya markası haline gelmeyi hedeflediklerini belirterek, "Planımız 10 yılda milyar dolarlık bir şirket olmak." dedi.

Demirdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'te kurulan Smart Güneş Teknolojileri'nin panel üretimi ve kurulum yaptığını ifade etti.

Şirketin, yeşil enerji üretimi sağlayarak karbon izini azaltmaya katkıda bulunduğunu dile getiren Demirdağ, dünya genelinde sürdürülebilir enerjinin öneminin her geçen gün daha da arttığına dikkati çekti.

Demirdağ, küresel güneş enerjisi sektörünün büyümeye devam ettiğini belirterek, "Dünya piyasasının yaklaşık 4 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Ülkemiz dünyada yaklaşık yüzde 1 nüfusla, dünya ekonomisinden de yüzde 1 civarında pay alıyor. Güneşte de bu payı çok rahat alabileceğimize inanıyoruz. Bu pay, 40 milyar dolarlık bir ekonomi demek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de güneş paneli üretiminde A'dan Z'ye her parçanın üretilebilir hale geleceğini söyleyen Demirdağ, "Güneş panellerinin yapı taşı güneş hücreleridir. Biz de şirket olarak bunları Türkiye'de üretmek için bir yatırıma başladık. İzmir Aliağa'da yakın zamanda güneş hücrelerimizi de kendimiz üretiyor olacağız." diye konuştu.

"Paneller yerden yansıyan ışığı alarak kışın da verimli hale geliyor"

Demirdağ, şirketin iş süreçlerinde değer mühendisliğine önem verdiğini dile getirerek, "Mühendislik yaparken ortaya bir şeyler çıkarmanız gerekiyor. Biz Türkiye'de güneş takip sistemli hem önünden hem arkasından elektrik üreten bir panel geliştirdik. Bir Türk firması olarak bunu ürettik, yarım hücre teknolojisi kullandık." dedi.

Söz konusu panel teknolojisinin detaylarına ilişkin bilgi veren Demirdağ, şunları söyledi:

"Lazer kesimli hücre, panel üretiminde kayıpları neredeyse sıfıra indiriyor. Eskiden 300 vat hücreden 270-285 vat panel çıkarken, artık 300 vat hücreden neredeyse 300 vatlık bir panel alabiliyoruz. Diğer taraftan panelin ön yüzü 100 birim ise arkası da 70 birim üretme kapasitesine sahip. Bu ne getiriyor? Kar yağan yerlerimiz var. Kar yağdığında kardan yansıma gözlerinizi alır ya, o beyaz ışık. İşte biz o beyaz ışıktan elektrik üretiyoruz. Bu sayede güneş panelleri yerden yansıyan ışığı alarak kışın da çok verimli hale geliyor. Kar olmayan yerlerde beyaz çakıl seriyoruz ve oradaki yansımadan alıyor."

Demirdağ, şirketin geçen yıl Van'da bu teknolojiye sahip 55 megavatlık bir santrali devreye aldığını belirterek, "Şu anda EPİAŞ'ın Şeffaflık Platformu'nda üretimleri görebiliyoruz. Üretimler çok güzel sonuçlar veriyor ve artık bu tür değer mühendisliğinin sonuçlarını bütün yatırımcılara gösterebiliyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünyada öne çıkan bir teknoloji kullanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Avrupa için büyük bir alternatif

Demirdağ, Kovid-19 salgını sonrası dünyada kaynak çeşitliliğinin öneminin arttığına dikkati çekerek, Türkiye'nin üretim hamlesi geliştirmeye çalışan Avrupa için büyük bir alternatif olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği'nin sınırda karbon vergi düzenlemeleri kapsamında 2023 itibarıyla daha karbon yoğun sektörlerde ithalata vergi uygulayacağını anımsatan Demirdağ, zengin yeşil enerji kaynaklarına sahip Türkiye'nin bu durumu bir avantaja çevirebileceğini belirtti.

ABD ile de temaslarının başladığını söyleyen Demidağ, şunları kaydetti:

"Biz hücre ürettiğimizde bir fark oluşacak. O fark da şu: ABD diyor ki 'hücre üretmiyorsanız benim için üretici değilsiniz.' Ürettiğimiz panelin hücresini yurt dışından aldığımızda kullandığımız hücrenin menşei ile bizi bir tutuyor. Bu anlamda hücre ürettiğimizde biz Türk menşeli olacağız. ABD'nin Çin'e ve Uzak Doğu'da birçok ülkeye uyguladığı anti damping vergilerinden muaf olarak çok daha cazip bir ihracat potansiyeli oluşturacağız. Bunun da denemelerini yaptık ve şirketlerden talepler gelmeye başladı."

"Yatırımcılarına kazandıran iyi bir şirket olarak yolumuza devam edeceğiz"

Demirdağ, ilginin giderek arttığı bir sektörde hizmet veren Smart Enerji Teknolojileri'nin halka arzla kurumsal bir şirket olmayı ve bir dünya markası haline gelmeyi hedeflediğini dile getirerek, "Planımız 10 yılda milyar dolarlık bir şirket olmak. Bu hedeflere hızla ulaşmak. Halka açılmasaydık, bu hedeflere biraz daha uzak, belki yavaş ulaşacaktık veya borçlanarak ulaşacaktık. Daha az borçlanarak, daha sağlam bir finansal yapıyla ulaşmak amacıyla böyle bir adım attık." dedi.

Şirketin halka arzı kapsamında talep toplama sürecinin 16 Mart'ta başladığını belirten Demirdağ, "Borsa İstanbul'da halka arzımız başladı. Cumaya kadar talep toplama devam edecek. Haftaya perşembe günü gong törenimiz var. Ümit ediyoruz ki yatırımcılarına da kazandıran iyi bir şirket olarak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.