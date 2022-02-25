Sodexo'lular her harcamada puan kazanıyor - Son Dakika
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Sodexo'lular her harcamada puan kazanıyor

25.02.2022 11:32
Sodexo'lular her harcamada puan kazanıyor

Sodexo'nun Restaurant Pass yemek kartı kullanıcılarına özel geliştirdiği Misket ödül programı, harcadıkça kazandırıyor.

Sodexo'nun Restaurant Pass yemek kartı kullanıcılarına özel geliştirdiği Misket ödül programı, harcadıkça kazandırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Misket hesabını Sodexo uygulamasından aktive eden Sodexo'lular Misket üyesi restoranlardan yaptıkları her harcamada yüzde 10'a varan Misket puan kazanıyor ve hesaplarında biriken Misketleri, Misket üyesi restoranlarda diledikleri zaman kullanabiliyor.

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri'nin harcadıkça kazandıran ödül programı Misket ile çalışanlar, Misket üyesi restoranlardan yaptıkları harcamalarda yüzde 10'a varan Misket kazanıyor.

Herhangi bir harcama alt limiti olmaksızın kazandıran Misket ödül programı sayesinde çalışanlar, yaptıkları her harcamanın yüzde 10'unu geri kazanmış oluyor.

81 ilde 80 bin noktadan oluşan üye ağı sayesinde çalışanlara seçme özgürlüğü sunan Sodexo ile kullanıcılar geçen yıl kazandıkları 5 Milyona yakın Misket'ini Misket üyesi restoranlarda diledikleri zaman harcadılar.

Sodexo, Misket ödül programının başladığı 2018 yılından bu yana kullanıcılarına toplamda 12,3 Milyon Misket kazandırmış oldu.

Çalışanların, Sodexo mobil uygulamasını indirerek uygulama içerisinden Misket programına bir kez kayıt olmaları yeterli.

Bu sayede Misket programından otomatik olarak faydalanmaya başlayan çalışanlar, Restaurant Pass yemek kartlarına yüklenen Misketleri geçerli üye iş yerlerinde kullanabiliyor, yakınlarındaki Misketli üyeleri ise Sodexo Mobil Uygulamasından görebiliyor.

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Kaynak: AA

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