ŞOK Marketler, elektrikli teslimat aracı filosunu genişletiyor - Son Dakika
Üye Girişi

ŞOK Marketler, elektrikli teslimat aracı filosunu genişletiyor

10.03.2022 12:52
ŞOK Marketler, elektrikli teslimat aracı filosunu genişletiyor

ŞOK Marketler, online alışveriş uygulaması "Cepte ŞOK" kapsamında müşterilerin artan sipariş talebini karşılayabilmek için elektrikli teslimat aracı filosunu büyütüyor.

ŞOK Marketler, online alışveriş uygulaması "Cepte ŞOK" kapsamında müşterilerin artan sipariş talebini karşılayabilmek için elektrikli teslimat aracı filosunu büyütüyor.

Şirketten yapılan açıklamada, elektrikli teslimat araçlarına yönelik geniş bir ağ kurmayı hedefleyen ŞOK Marketler'in, Türkiye'de "ilk" olduğu belirtilen elektrikli araç projesiyle bir yandan karbon emisyonunu azaltmayı, diğer yandan alım/dağıtım operasyonlarında müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkarmayı amaçladığı kaydedildi.

Bu kapsamda 26 elektrikli teslimat aracının Düzce, Sakarya, Zonguldak ve Bolu'da kullanılmak üzere hizmete alındığı aktarılan açıklamada, Türkiye genelinde elektrikli teslimat aracı sayısının 1.000'e ulaştığı bildirildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Ford Otosan yerli şanzıman ve elektrikli araçta vites yükseltti Son dakika haberi... Ford Otosan yerli şanzıman ve elektrikli araçta vites yükseltti

alışveriş, Tragger, Türkiye, Karbon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ŞOK Marketler, elektrikli teslimat aracı filosunu genişletiyor - Son Dakika


Son Dakika
12:47 Ucuz alternatif olarak ortaya çıktı! Sekiz dev LNG gemisi Türkiye'ye doğru geliyor
12:47 Bitlisli ağaya kötü haber: Chelsea'nin satışı hayal oldu! İngiltere, Abramoviç'in tüm mal varlığını dondurdu
12:42 Yıllarca kocasının mezarı diye bomboş bir toprak parçasını ziyaret etmiş! Bu aldatmaca tam 27 yıl sürmüş
12:30 Diplomaside böyle bir trafik görülmedi: Erdoğan, Rus-Ukrayna çatışmasının bitmesi için 16 günde 20'den fazla liderle görüştü
12:24 Lolipop yalamıştı, şimdi de sakız patlattı: Gülşen bildiğimiz gibi, iddialı ve cesur!
12:22 MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 12:58:48. #1.12#
SON DAKİKA: ŞOK Marketler, elektrikli teslimat aracı filosunu genişletiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement