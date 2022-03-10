ŞOK Marketler, elektrikli teslimat aracı filosunu genişletiyor - Son Dakika

ŞOK Marketler, online alışveriş uygulaması "Cepte ŞOK" kapsamında müşterilerin artan sipariş talebini karşılayabilmek için elektrikli teslimat aracı filosunu büyütüyor.

Şirketten yapılan açıklamada, elektrikli teslimat araçlarına yönelik geniş bir ağ kurmayı hedefleyen ŞOK Marketler'in, Türkiye'de "ilk" olduğu belirtilen elektrikli araç projesiyle bir yandan karbon emisyonunu azaltmayı, diğer yandan alım/dağıtım operasyonlarında müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkarmayı amaçladığı kaydedildi.

Bu kapsamda 26 elektrikli teslimat aracının Düzce, Sakarya, Zonguldak ve Bolu'da kullanılmak üzere hizmete alındığı aktarılan açıklamada, Türkiye genelinde elektrikli teslimat aracı sayısının 1.000'e ulaştığı bildirildi.