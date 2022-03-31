Söke'de organik pamuk projesi tanıtıldı - Son Dakika
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Söke'de organik pamuk projesi tanıtıldı

31.03.2022 16:50
Söke'de organik pamuk projesi tanıtıldı

Söke'de "Organik Pamuk Yetiştiriciliği ve Doğadan Modaya Organik Pamuk Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Söke'de "Organik Pamuk Yetiştiriciliği ve Doğadan Modaya Organik Pamuk Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Söke Zirai Üretim İşletmesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Daire Başkanı Başak Egesel, Söke'nin organik pamuk üretiminde pilot bölge ilan edildiğini belirtti.

Ulusal Pamuk Konseyi ile birlikte yürütecekleri projenin dünyada artan organik pamuk talebine yanıt vermeyi hedeflediğine işaret eden Egesel, şöyle konuştu:

"Sadece pamukta değil gıdada da özellikle insan sağlığına zarar vermeyen ürünlere yönelik bütün dünyada büyük bir talep oluşmakta. Küresel iklim değişiklikleri, kuraklıkla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Çocuklarımıza miras bırakacağımız alan ve toprakları koruyacak şekilde gerçekleşecek üretim teknikleri çok önemli ve bakanlığımızın stratejik planları içerisinde yer alıyor. Sadece sizlere bir sertifika almanızı sağlamayı değil; sizlere bir süreci öğretmek, organik tarımın felsefesini benimsetmek, toprağın sürdürülebilirliğini sağlayacak yapılandırmayı sağlamak, koruyucu önlemler aldırmak, rekabetçi bir üretim modelini sunmak projenin amaçları arasında yer alıyor."

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem de Türkiye'nin dünya pamuk üretiminde 7'nci sırada yer aldığını, 2021 yılında üretimin 2 milyon 25 bin tona ulaştığını, Aydın'da ise 2021 yılında 265 bin ton pamuk üretildiğini aktardı.

Kentin Urfa ve Diyarbakır'dan sonra pamukta üçüncü sırada yer aldığını dile getiren Ökdem, "Esasen ikinci sıradayız, geçen yıl yaşadığımız kuraklık nedeniyle biraz düşüş yaşadık." dedi.

Ökdem, organik tarımda ülke genelinde 4 bin hektarlık büyüklüğe ulaşıldığını, projenin hayata geçmesiyle bu alanın büyümesini öngördüklerini dile getirdi.

Toplantıya Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, muhtarlar ve pamuk üreticileri de katıldı.

Söke'de organik pamuk projesi tanıtıldı
Söke'de organik pamuk projesi tanıtıldı
Söke'de organik pamuk projesi tanıtıldı
Söke'de organik pamuk projesi tanıtıldı

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Söke'de organik pamuk projesi tanıtıldı - Son Dakika


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